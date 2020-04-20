Восстановление мировой экономики будет быстрым, надеются аналитики

Восстановление мировой экономики будет быстрым, надеются аналитикиНо посткризисные прогнозы характеризуются «чрезвычайной неопределенностью»
Оценив масштабы экономического спада из-за пандемии коронавируса, который в этом году будет самым значительным в мирное время после Великой депрессии, аналитики начали строить прогнозы по восстановлению. Все надеются, что со второго полугодия оно пойдет быстрыми темпами. Однако докризисного уровня многим странам вряд ли удастся достичь даже в следующем году.
Мировой ВВП потеряет в 2020–2021 гг. около $9 трлн, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат, представляя на видеоконференции новый прогноз МВФ. Если в январе фонд ожидал роста на 3,3% в этом году, то теперь прогнозирует спад на 3%. Во время мирового финансового кризиса в 2009 г. ВВП сократился лишь на 0,1%.
Пик кризиса пройден?
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