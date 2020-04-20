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Восстановление мировой экономики будет быстрым, надеются аналитики

Но посткризисные прогнозы характеризуются «чрезвычайной неопределенностью»
Михаил Оверченко
John Sibley / Reuters

Оценив масштабы экономического спада из-за пандемии коронавируса, который в этом году будет самым значительным в мирное время после Великой депрессии, аналитики начали строить прогнозы по восстановлению. Все надеются, что со второго полугодия оно пойдет быстрыми темпами. Однако докризисного уровня многим странам вряд ли удастся достичь даже в следующем году.

Мировой ВВП потеряет в 2020–2021 гг. около $9 трлн, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат, представляя на видеоконференции новый прогноз МВФ. Если в январе фонд ожидал роста на 3,3% в этом году, то теперь прогнозирует спад на 3%. Во время мирового финансового кризиса в 2009 г. ВВП сократился лишь на 0,1%.

Пик кризиса пройден?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных