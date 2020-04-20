Восстановление мировой экономики будет быстрым, надеются аналитики

Оценив масштабы экономического спада из-за пандемии коронавируса, который в этом году будет самым значительным в мирное время после Великой депрессии, аналитики начали строить прогнозы по восстановлению. Все надеются, что со второго полугодия оно пойдет быстрыми темпами. Однако докризисного уровня многим странам вряд ли удастся достичь даже в следующем году.