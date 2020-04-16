После пандемии мир может столкнуться с долговым кризисом

Сейчас правительства действуют гораздо быстрее и решительнее, чем во время рецессии 2007–2009 гг., отметил директор МВФ по фискальной политике Витор Гаспар. Например, страны G20 уже выделили на поддержку средства, эквивалентные 3,5% их ВВП. Это больше, чем за весь 2009 год. Но нынешний кризис может оказаться гораздо более тяжелым, ведь принятые для борьбы с распространением вируса меры почти парализовали экономику многих стран. По прогнозам МВФ, глобальный ВВП сократится на 3% в этом году.