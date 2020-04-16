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После пандемии мир может столкнуться с долговым кризисом

Развитые страны могут допустить инфляцию, бедным пока разрешили не платить по кредитам
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Reuters

Страны по всему миру объявили о мерах почти на $8 трлн для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. В результате их задолженность значительно вырастет, предупредил Международный валютный фонд (МВФ). Это может создать странам новые проблемы после того, как им удастся справиться с вирусом.

Сейчас правительства действуют гораздо быстрее и решительнее, чем во время рецессии 2007–2009 гг., отметил директор МВФ по фискальной политике Витор Гаспар. Например, страны G20 уже выделили на поддержку средства, эквивалентные 3,5% их ВВП. Это больше, чем за весь 2009 год. Но нынешний кризис может оказаться гораздо более тяжелым, ведь принятые для борьбы с распространением вируса меры почти парализовали экономику многих стран. По прогнозам МВФ, глобальный ВВП сократится на 3% в этом году.

Долги превысят ВВП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных