Инфляционные ожидания россиян растут

Инфляционные ожидания россиян растутПричинами могли стать реальный рост цен на часть товаров и повышенное внимание к нему
В восприятии россиян, цены уже значительно выросли по сравнению с началом года и вырастут еще сильнее в ближайшее время. Заметный рост оценки текущей инфляции, а также инфляционных ожиданий показал опрос «ИнФОМа» по заказу Центробанка. Если в начале года 43% россиян считали инфляцию умеренной и только 21% – высокой, то теперь 43% респондентов оценивают инфляцию как существенно более высокую, чем в начале года. Также 43% ждут, что через месяц рост цен еще значительно ускорится.
В опросе «ИнФОМа» участвовало около 1500 человек старше 18 лет. Опрос проходил со 2 по 10 апреля 2020 г.
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