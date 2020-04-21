Инфляционные ожидания россиян растут

В восприятии россиян, цены уже значительно выросли по сравнению с началом года и вырастут еще сильнее в ближайшее время. Заметный рост оценки текущей инфляции, а также инфляционных ожиданий показал опрос «ИнФОМа» по заказу Центробанка. Если в начале года 43% россиян считали инфляцию умеренной и только 21% – высокой, то теперь 43% респондентов оценивают инфляцию как существенно более высокую, чем в начале года. Также 43% ждут, что через месяц рост цен еще значительно ускорится.