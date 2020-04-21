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Инфляционные ожидания россиян растут

Причинами могли стать реальный рост цен на часть товаров и повышенное внимание к нему
Светлана Ястребова
Андрей Гордеев / Ведомости

В восприятии россиян, цены уже значительно выросли по сравнению с началом года и вырастут еще сильнее в ближайшее время. Заметный рост оценки текущей инфляции, а также инфляционных ожиданий показал опрос «ИнФОМа» по заказу Центробанка. Если в начале года 43% россиян считали инфляцию умеренной и только 21% – высокой, то теперь 43% респондентов оценивают инфляцию как существенно более высокую, чем в начале года. Также 43% ждут, что через месяц рост цен еще значительно ускорится.

В опросе «ИнФОМа» участвовало около 1500 человек старше 18 лет. Опрос проходил со 2 по 10 апреля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных