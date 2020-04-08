Рост цен ускорился в начале апреля

Рост цен ускорился в начале апреляРосстат начал считать их по большему списку товаров
За первую неделю апреля цены выросли на 0,3%, сообщил Росстат. Рост ускорился по сравнению с последней неделей марта, когда инфляция составила 0,2%. Рост цен резкий, признает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.
Толчком к росту стал ажиотажный спрос на продукты питания и товары первой необходимости в марте. В итоге за месяц цены выросли на 0,6%, рост ускорился вдвое по сравнению с февралем (0,3%). Сильнее всего в начале апреля подорожали гречка, яйца и сахар. Цены на бензин остались неизменными, а на дизельное топливо – снизились на 0,2%. Продолжают расти цены на крупы, бакалею и консервы, в условиях режима самоизоляции люди создают запасы, говорит главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова, а повышение цен на «борщевой набор» – это сезонное явление.
В годовом выражении инфляция также выросла – с 2,5% в марте до 2,8%, отмечает главный экономист ING Дмитрий Долгин. Сказывается не только эффект ажиотажного спроса, но и скачок мировых цен на зерно: в марте цена пшеницы выросла на 24% в годовом выражении в долларах и на 51% – в рублях, говорит он. Этого достаточно, чтобы годовая инфляция превысила 3% в апреле и достигла 4,5–5% к середине года, считает Долгин. Но к концу года инфляция не будет превышать 5%, судя по планам расходов правительства, прогнозирует Шибанов.
Пока не очень заметен эффект ослабления рубля, подчеркивает Евдокимова, он может начать более активно проявляться в ближайшие пару месяцев. Но из-за слабого спроса и постепенного восстановления курса рубля его девальвация может прибавить к инфляции менее 1 п. п., считает она, – в зависимости от того, на каком уровне зафиксируется курс.
Снижение спроса не сможет сильно сдержать рост цен, не согласен Долгин. Сейчас, наоборот, виден всплеск, а домохозяйства со сбережениями (таких, по оценкам ЦБ, около трети, только в российских банках они держат около 30 трлн руб., или 28% ВВП) будут перенаправлять траты с зарубежных поездок (в 2019 г. было потрачено $45 млрд) и прочих путешествий на внутренние товары и услуги, объясняет Долгин. А из-за структурных особенностей в России исторически низкая чувствительность инфляции к падению спроса: падение почти на 10% в 2015 г. не помешало временному ускорению инфляции вдвое (правда, тогда и ослабление рубля было 50%, а не 20%), после этого инфляция оставалась повышенной еще два года, напоминает он.
Росстат также расширил корзину товаров и услуг, по которой считает недельную инфляцию, с 64 до 100 позиций. Сделать это поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Корзина пополнилась товарами первой необходимости, лекарствами, средствами гигиены, детскими товарами, перечисляет Росстат. Теперь в ней есть туалетная бумага, смартфоны, подгузники и даже поездки в Китай и Грецию. Включение лекарств в корзину показало, что цены на них растут, из остальных непродовольственных товаров, попавших в корзину, больше всего подорожали электропылесосы.
Экономисты поддерживают расширение корзины. Чем шире список товаров, тем более полная картина инфляции, объясняет Долгин, сейчас это очень актуально. Из-за ограниченности списка были большие расхождения между оперативными и окончательными данными – например, в марте по недельным данным инфляция за месяц получалась 0,8%, а по итоговым оказалась 0,6%, приводит он пример. До сих пор недельные данные были искажены – выборка сильно смещалась в сторону продовольственных товаров и услуг, цены на которые регулируются, комментирует главный аналитик «ВТБ капитала» Александр Исаков. Расширение выборки увеличит предсказуемость, а значит, сгладит волатильность цен финансовых инструментов, говорит Исаков.
Предметы первой необходимости – это то, на что был ажиотажный спрос в марте, поездки в Китай и Грецию сейчас не очень актуальны, но ограничения не будут действовать вечно и база, созданная для них сейчас, пригодится, считает Долгин. Попадание именно этих стран в список Шибанов объясняет тем, что это одни из самых посещаемых локаций.
Логично расширение корзины и за счет медикаментов, спрос на которые сейчас высок, считает Евдокимова, а вот возможность еженедельного мониторинга текущей стоимости поездок, которых по факту сейчас нет, вызывает вопросы.
Правильно и использование котировок онлайн- магазинов, говорит Исаков. Теперь нужно развивать статистику цен жилья и аренды, а также учитывать изменения качества товаров, особенно потребительской электроники, призывает он.