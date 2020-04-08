Рост цен ускорился в начале апреля

Снижение спроса не сможет сильно сдержать рост цен, не согласен Долгин. Сейчас, наоборот, виден всплеск, а домохозяйства со сбережениями (таких, по оценкам ЦБ, около трети, только в российских банках они держат около 30 трлн руб., или 28% ВВП) будут перенаправлять траты с зарубежных поездок (в 2019 г. было потрачено $45 млрд) и прочих путешествий на внутренние товары и услуги, объясняет Долгин. А из-за структурных особенностей в России исторически низкая чувствительность инфляции к падению спроса: падение почти на 10% в 2015 г. не помешало временному ускорению инфляции вдвое (правда, тогда и ослабление рубля было 50%, а не 20%), после этого инфляция оставалась повышенной еще два года, напоминает он.