Бизнес с трудом продержится до 12 мая

Бизнес с трудом продержится до 12 маяНо даже возобновление работы не решит проблем – спрос будет еще долго восстанавливаться
Нерабочие дни перейдут в майские праздники, которые на этот раз продлятся с 1 по 11 мая, сообщил президент России Владимир Путин. После них власти смогут постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения, а рекомендации, как именно это делать, должен дать Роспотребнадзор, поручил президент.
Но протянуть в режиме самоизоляции еще две недели будет трудно, признают опрошенные «Ведомостями» предприниматели. Ситуация катастрофическая, у большинства уже нет денег на выплаты апрельских зарплат, говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Дополнительные каникулы в мае (6–8 мая) должен оплачивать бизнес и это новая проблема, говорит она. С начала кризиса никого не уволили и за апрель зарплату выплатили всем сотрудникам, хотя это было сложно, говорит основатель компании «Маманонстоп» и семейного фестиваля Kids Rock Fest Евгения Лазарева (она также руководитель проекта «За права заемщиков» в ОНФ). Удалось сохранить сотрудников и совладельцу сети барбершопов OldBoy Дмитрию Порочкину. Но главное, чтобы поставленные бизнесу после снятия режима самоизоляции условия были выполнимы – например, от сотрудников не требовали использовать и менять каждые три часа специальную одежду и средства индивидуальной защиты, это дополнительные траты.
После майских праздников к работе могут постепенно возвращаться промышленные предприятия, компании из сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, перечислил Путин. Но решения за регионами. Например, в Калининградской области (326 выявленных заболевших коронавирусом, 3 умерших) 12 мая откроются торговые центры, парикмахерские, салоны красоты, написал в Instagram губернатор региона Антон Алиханов. Но как скоро будут сняты ограничения в Москве (50 646 заболевших, 546 умерших), пока не сообщают – ее мэр Сергей Собянин указом тоже продлил режим самоизоляции до 11 мая. «В сегодняшней ситуации ослабить режим самоизоляции будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», – написал Собянин в своем блоге.
Возобновление работы проблем бизнеса не решит. В первые 3–5 дней в барбершопах загрузка ожидается полная, а потом будет большой спад, спрос восстановится не раньше сентября, ждет Порочкин. Полноценное восстановление займет годы, предупреждает Лазарева. Помогут только меры прямой помощи – доступ к субсидиям и льготным кредитам не по списку пострадавших отраслей, а по фактическим финансовым показателям, считает она. С такой идеей уже выступал бизнес-омбудсмен Борис Титов, призывая расширить поддержку для всех пострадавших предпринимателей. Предложение ОНФ о том, чтобы сделать критерием поддержки существенное падение выручки, поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Президент группы компаний Zenden (у нее три розничные сети продажи одежды и обуви из 352 магазинов в 116 городах России, а также торговый центр) Андрей Павлов оценивает потери в более 90% выручки. В кризис люди меньше всего думают о покупке одежды или обуви, говорит он и предупреждает, что эпидемия может кардинально изменить принципы работы российского ритейла. Спрос еще долго не будет восстанавливаться и магазины будут вынуждены сокращать издержки, говорит он. Один из способов – сократить время работы торговых центров и магазинов и обязать их закрываться как минимум на один день в неделю. Магазинам нужно сократить расходы – на охрану, уборку, электричество, снизив рабочее время со стандартных 84 ч до 60–70 ч в неделю, объясняет Павлов. Зарплаты персонала пострадать не должны, они зачастую привязаны к выручке, считает он.
Предпринимателям нужна также дополнительная финансовая поддержка. «Мы и не рассчитывали на то, что начнем работать в мае. Для нас сейчас важно, окажут нам какую-то финансовую поддержку или нет», – говорит генеральный директор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный (ранее он говорил, что сеть может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса). Кредиты на зарплату и отсрочку по налогам он не считает действительной поддержкой. Помощь, которую государство предлагает малому бизнесу, неэффективная, считает и Порочкин. Вместо 12 130 руб., которые многие не могут получить, потому что работали «в серую», лучше было бы выдать субсидии в обмен на обещания бизнеса не сокращать сотрудников, выплатить определенную сумму налогов, а также зарплаты, иначе придется вернуть субсидии, предлагает он.