Бизнес с трудом продержится до 12 мая

Президент группы компаний Zenden (у нее три розничные сети продажи одежды и обуви из 352 магазинов в 116 городах России, а также торговый центр) Андрей Павлов оценивает потери в более 90% выручки. В кризис люди меньше всего думают о покупке одежды или обуви, говорит он и предупреждает, что эпидемия может кардинально изменить принципы работы российского ритейла. Спрос еще долго не будет восстанавливаться и магазины будут вынуждены сокращать издержки, говорит он. Один из способов – сократить время работы торговых центров и магазинов и обязать их закрываться как минимум на один день в неделю. Магазинам нужно сократить расходы – на охрану, уборку, электричество, снизив рабочее время со стандартных 84 ч до 60–70 ч в неделю, объясняет Павлов. Зарплаты персонала пострадать не должны, они зачастую привязаны к выручке, считает он.