British Airways может сократить до 12 000 сотрудников из-за коронавируса

Крупнейший в Великобритании перевозчик British Airways из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, может сократить до 12 000 сотрудников, сообщила головная организация авиакомпании — группа IAG. «В свете влияния COVID-19 на текущие операции и ожидание того, что на восстановление спроса пассажиров до уровня 2019 г. уйдет несколько лет, British Airways официально уведомляетпрофсоюзы о предлагаемой программе реструктуризации», -говорится в сообщении IAG.