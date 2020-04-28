Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

British Airways может сократить до 12 000 сотрудников из-за коронавируса

Ведомости

Крупнейший в Великобритании перевозчик British Airways из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, может сократить до 12 000 сотрудников, сообщила головная организация авиакомпании — группа IAG. «В свете влияния COVID-19 на текущие операции и ожидание того, что на восстановление спроса пассажиров до уровня 2019 г. уйдет несколько лет, British Airways официально уведомляетпрофсоюзы о предлагаемой программе реструктуризации», -говорится в сообщении IAG. 

British Airways, воспользовавшись британской программой сохранения рабочих мест, в апреле отстранила от работы 22 626 сотрудников. Все они получают вместо зарплаты компенсацию от правительства как временно оставшиеся без работы.

IAG (International Consolidated Airlines Group) — международный авиационный холдинг со штаб-квартирой в Лондоне и официальной регистрацией в Мадриде. Группа была образована в январе 2011 г. в результате слияния крупнейших авиаперевозчиков Великобритании и Испании — British Airways и Iberia соответственно.

Ранее по теме: В США число случаев заражения COVID-19 превысило миллион

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных