British Airways может сократить до 12 000 сотрудников из-за коронавируса
Крупнейший в Великобритании перевозчик British Airways из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, может сократить до 12 000 сотрудников, сообщила головная организация авиакомпании — группа IAG. «В свете влияния COVID-19 на текущие операции и ожидание того, что на восстановление спроса пассажиров до уровня 2019 г. уйдет несколько лет, British Airways официально уведомляетпрофсоюзы о предлагаемой программе реструктуризации», -говорится в сообщении IAG.
British Airways, воспользовавшись британской программой сохранения рабочих мест, в апреле отстранила от работы 22 626 сотрудников. Все они получают вместо зарплаты компенсацию от правительства как временно оставшиеся без работы.
IAG (International Consolidated Airlines Group) — международный авиационный холдинг со штаб-квартирой в Лондоне и официальной регистрацией в Мадриде. Группа была образована в январе 2011 г. в результате слияния крупнейших авиаперевозчиков Великобритании и Испании — British Airways и Iberia соответственно.