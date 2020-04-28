В США число случаев заражения COVID-19 превысило миллион
В США число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1 млн, говорится на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. По данному показателю США лидируют в мире. Всего в США выявлено 1 003 328 случаев заболевания, из них 57 266 случаев закончились летальным исходом. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Нью-Йорке – 17 515 случаев. Тест на коронавирус был сделан более 5,6 млн американцев.
На втором месте по заболеваемости в мире Испания (232 128 случаев), на третьем Италия (201 505). Далее, по подсчетам университета, следуют Франция (166 036), Германия (159 137), Великобритания (158 354), Турция (114 653), Россия (93 558) и Иран (92 584). Замыкает топ-10 Китай (83 938), с провинции Хубэй которого началось распространение коронавирусной инфекции в январе.
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 3 млн человек, из них 215 063 заболевших умерли. По числу летальных исходов в мире лидирует Италия (27 359), на втором месте Испания (23 822), на третьем Франция (23 293) и Великобритания (21 678).