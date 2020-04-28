В США число случаев заражения COVID-19 превысило миллион

В США число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1 млн, говорится на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. По данному показателю США лидируют в мире. Всего в США выявлено 1 003 328 случаев заболевания, из них 57 266 случаев закончились летальным исходом. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Нью-Йорке – 17 515 случаев. Тест на коронавирус был сделан более 5,6 млн американцев.