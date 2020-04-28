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В США число случаев заражения COVID-19 превысило миллион

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В США число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1 млн, говорится на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. По данному показателю США лидируют в мире. Всего в США выявлено 1 003 328 случаев заболевания, из них 57 266 случаев закончились летальным исходом. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Нью-Йорке – 17 515 случаев. Тест на коронавирус был сделан более 5,6 млн американцев.

На втором месте по заболеваемости в мире Испания (232 128 случаев), на третьем Италия (201 505). Далее, по подсчетам университета, следуют Франция (166 036), Германия (159 137), Великобритания (158 354), Турция (114 653), Россия (93 558) и Иран (92 584). Замыкает топ-10 Китай (83 938), с провинции Хубэй которого началось распространение коронавирусной инфекции в январе.

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 3 млн человек, из них 215 063 заболевших умерли. По числу летальных исходов в мире лидирует Италия (27 359), на втором месте Испания (23 822), на третьем Франция (23 293) и Великобритания (21 678).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных