Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, он оценивает примерно в 17 000 человек. «Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ, ежедневно умирает по 30–40 человек», – пишет мэр. По словам мэра, к нему каждый день поступают обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. «Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», – считает Собянин.