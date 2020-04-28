Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 маяРанее Путин поручил после майских праздников постепенно снимать ограничения
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Он в своем блоге назвал решение президента Владимира Путина о продлении нерабочих дней почти на 2 недели ожидаемым и абсолютно необходимым. Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше, отмечает он: с 26 000 до 45 000. И это только диагнозы, подтвержденные лабораторно. «Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше. Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии», – пишет Собянин.
Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, он оценивает примерно в 17 000 человек. «Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ, ежедневно умирает по 30–40 человек», – пишет мэр. По словам мэра, к нему каждый день поступают обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. «Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», – считает Собянин.
В связи с продлением режима самоизоляции власти приняли решение ограничить время проведения шумных ремонтных работ не более 4 часов в будние дни (с 9 до 11 утра и с 5 до 7 вечера). Также по решению президента России город начнет выплату «детских» доплат безработным гражданам в размере 3000 руб. в месяц. Они будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице. Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 руб. (12 130 руб. за счет федерального бюджета и 7370 руб. за счет бюджета Москвы) + 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.
Также мэрия приостановила организацию детского отдыха до 31 июля 2020 г. По поводу третьей смены в августе решение будет принято позднее. Что касается обучения, у школьников в праздничные дни с 1 по 11 мая не будет уроков.
Режим самоизоляции для москвичей был введен 30 марта указом мэра Сергея Собянина. Штраф за нарушение режима самоизоляции для физических лиц составит 4000 руб., повторный – 5000 руб. Для предприятий – до 300 000 руб., повторное нарушение обойдется в 500 000 руб. Про правила передвижения в городе мэр ничего не сообщил. Близкий к мэрии источник указывает, что правила передвижения по городу останутся прежними – для этого по-прежнему будут нужны цифровые пропуска. Вероятно, их придется продлевать тем, кто оформлял пропуск «для работающих», в остальных случаях правила те же, утверждает собеседник «Ведомостей».
Ранее президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он поручил постепенно с 12 мая снимать ограничительные меры.
По данным оперативного штаба на 28 апреля, в России число заразившихся коронавирусом превысило 93 000 человек, из них 867 заболевших умерли, выздоровели 8456 человек. В последнее время суточный прирост заболевших составляет более 6000 человек, из них половина случаев приходится на Москву. Всего в столице было выявлено 48 426 случаев заражения COVID-19, в Подмосковье – 10 231, Санкт-Петербурге – 3436, Нижегородской области – 1663, Дагестане – 1147, Мурманской области – 1056. В остальных российских регионах число заболевших составляет менее 1000 человек.