«Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». Главное из обращения Путина

Путин отметил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. «Это наше общее достижение. Но это не должно нас успокаивать. Пик еще не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку», – подчеркнул президент. Он также добавил, что «угроза не исчезнет везде и сразу, а значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо».