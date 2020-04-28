Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

«Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». Главное из обращения Путина

Президент пообещал создать план действий по восстановлению деловой жизни
Артем Гирш
Россия-24

Президент Владимир Путин 28 апреля выступил с четвертым обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о запланированном выступлении президента в начале совещания с руководителями регионов и членами правительства. В этот раз он говорил о ситуации с ограничительными мерами в стране и нерабочих днях.

Главное из выступления президента

  • 28 апреля станет Днем работника «Скорой помощи».

  • Нерабочие дни продлят до конца майских праздников. Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.

  • До 5 мая правительство и рабочая группа при Госсовете подготовят рекомендации для регионов, как постепенно ослаблять режим самоизоляции и ограничений для бизнеса. 

  • Губернаторы будут самостоятельно решать, когда и как возвращать свой регион к нормальной жизни. Смогут ослаблять контроль с 12 мая, но постепенно и по рекомендациям правительства.

  • Правительство подготовит новый пакет помощи населению и бизнесу, а также план нормализации деловой жизни в стране.

Путин отметил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. «Это наше общее достижение. Но это не должно нас успокаивать. Пик еще не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку», – подчеркнул президент. Он также добавил, что «угроза не исчезнет везде и сразу, а значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо».

Страна, по словам президента, находится «перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». От всех россиян в ближайшее время потребуется «предельная собранность, дисциплина и мобилизация», подчеркнул президент.

Первые официальные случаи коронавируса были выявлены в России 31 января. Всего в стране, по данным на 28 апреля, зафиксировано уже 93 558 случаев коронавируса, 867 зараженных умерли.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных