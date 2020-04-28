«Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». Главное из обращения Путина

«Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». Главное из обращения ПутинаПрезидент пообещал создать план действий по восстановлению деловой жизни
Президент Владимир Путин 28 апреля выступил с четвертым обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о запланированном выступлении президента в начале совещания с руководителями регионов и членами правительства. В этот раз он говорил о ситуации с ограничительными мерами в стране и нерабочих днях.
Главное из выступления президента
28 апреля станет Днем работника «Скорой помощи».
Нерабочие дни продлят до конца майских праздников. Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.
До 5 мая правительство и рабочая группа при Госсовете подготовят рекомендации для регионов, как постепенно ослаблять режим самоизоляции и ограничений для бизнеса.
Губернаторы будут самостоятельно решать, когда и как возвращать свой регион к нормальной жизни. Смогут ослаблять контроль с 12 мая, но постепенно и по рекомендациям правительства.
Правительство подготовит новый пакет помощи населению и бизнесу, а также план нормализации деловой жизни в стране.
Путин отметил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. «Это наше общее достижение. Но это не должно нас успокаивать. Пик еще не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку», – подчеркнул президент. Он также добавил, что «угроза не исчезнет везде и сразу, а значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо».
Страна, по словам президента, находится «перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». От всех россиян в ближайшее время потребуется «предельная собранность, дисциплина и мобилизация», подчеркнул президент.
Первые официальные случаи коронавируса были выявлены в России 31 января. Всего в стране, по данным на 28 апреля, зафиксировано уже 93 558 случаев коронавируса, 867 зараженных умерли.