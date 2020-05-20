Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. Большая часть трудоспособного населения будет стремиться в крупные экономические центры, из-за чего доходы в менее развитых регионах снизятся.
Прежде всего, отток населения затронет регионы:
с низкими доходами населения и слабой системой социальной поддержки.
со слаборазвитой инфраструктурой.
с высокой занятостью в сфере услуг.
расположенных рядом с более развитыми регионами (Москва, Московская область, Санкт-Петербург).
Больше других существенно потерять население из рейтингуемых Moody's регионов рискуют Омская область, Чувашия, Самарская область, Башкортостан и Нижегородская область, говорится в материалах агентства. Среди регионов подверженных миграции агентство также назвало Ханты-Мансийский автономный округ, Коми и Красноярский край. Развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики в этих регионах поспособствуют повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного оттока. По оценкам экспертов, эти регионы, скорее всего, решат эту проблему путем ужесточения контроля за ростом расходов.
По прогнозам Moody's, ВВП России в 2020 г. снизится на 5,5% (по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 г.), а в 2021 г. увеличится на 2,2%. Оценки совпадают с официальными прогнозами правительства – министр финансов Антон Силуанов тоже оценивал спад в 5% ВВП, а прогноз ЦБ – падение на 4–6%. Силуанов также ждет дефицита в 4% ВВП, прогноз ЦБ был выше – 5–6% ВВП в 2020 г.