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Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. Большая часть трудоспособного населения будет стремиться в крупные экономические центры, из-за чего доходы в менее развитых регионах снизятся.

Прежде всего, отток населения затронет регионы:

  • с низкими доходами населения и слабой системой социальной поддержки.

  • со слаборазвитой инфраструктурой.

  • с высокой занятостью в сфере услуг.

  • расположенных рядом с более развитыми регионами (Москва, Московская область, Санкт-Петербург).

Больше других существенно потерять население из рейтингуемых Moody's регионов рискуют Омская область, Чувашия, Самарская область, Башкортостан и Нижегородская область, говорится в материалах агентства. Среди регионов подверженных миграции агентство также назвало Ханты-Мансийский автономный округ, Коми и Красноярский край. Развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики в этих регионах поспособствуют повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного оттока. По оценкам экспертов, эти регионы, скорее всего, решат эту проблему путем ужесточения контроля за ростом расходов.

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По прогнозам Moody's, ВВП России в 2020 г. снизится на 5,5% (по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 г.), а в 2021 г. увеличится на 2,2%. Оценки совпадают с официальными прогнозами правительства – министр финансов Антон Силуанов тоже оценивал спад в 5% ВВП, а прогноз ЦБ – падение на 4–6%. Силуанов также ждет дефицита в 4% ВВП, прогноз ЦБ был выше – 5–6% ВВП в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных