Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

По прогнозам Moody's, ВВП России в 2020 г. снизится на 5,5% (по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 г.), а в 2021 г. увеличится на 2,2%. Оценки совпадают с официальными прогнозами правительства – министр финансов Антон Силуанов тоже оценивал спад в 5% ВВП, а прогноз ЦБ – падение на 4–6%. Силуанов также ждет дефицита в 4% ВВП, прогноз ЦБ был выше – 5–6% ВВП в 2020 г.