Великобритания впервые выпустила бонды с отрицательной доходностью
Британское правительство провело 20 мая эмиссию трехлетних гособлигаций на 3,75 млрд фунтов ($4,6 млрд), сообщил департамент управления долгом (DMO). На аукционе были размещены бумаги с доходностями минус 0,007%, минус 0,003% и 0,001%.
Это первый выпуск долгосрочных гособлигаций с отрицательной доходностью. Однажды, в конце 2016 г., страна уже размещала бумаги под минусовой процент, но это были векселя со сроком погашения один месяц.
Отрицательная доходность означает, что участвовавшие в эмиссии инвесторы получат меньше денег, чем заплатили за облигации, если будут держать их до погашения. За бумаги они заплатили более 102,3% от номинала. Тем не менее заказы на покупку облигаций достигли 8,07 млрд фунтов, превысив объем размещения в 2,15 раза.
Правительству удалось привлечь средства на таких условиях на фоне низких процентных ставок и замедления инфляции. В апреле годовой темп роста потребительских цен снизился почти вдвое до 0,8% из-за падения цен на нефть и ослабления спроса в условиях пандемии COVID-19. Но целевое значение инфляции у Банка Англии равно 2%, а ключевая ставка находится на рекордно низком уровне 0,1%.