Великобритания впервые выпустила бонды с отрицательной доходностью

Отрицательная доходность означает, что участвовавшие в эмиссии инвесторы получат меньше денег, чем заплатили за облигации, если будут держать их до погашения. За бумаги они заплатили более 102,3% от номинала. Тем не менее заказы на покупку облигаций достигли 8,07 млрд фунтов, превысив объем размещения в 2,15 раза.