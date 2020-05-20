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Экономика / Финансы

Великобритания впервые выпустила бонды с отрицательной доходностью

Ведомости

Британское правительство провело 20 мая эмиссию трехлетних гособлигаций на 3,75 млрд фунтов ($4,6 млрд), сообщил департамент управления долгом (DMO). На аукционе были размещены бумаги с доходностями минус 0,007%, минус 0,003% и 0,001%.

Это первый выпуск долгосрочных гособлигаций с отрицательной доходностью. Однажды, в конце 2016 г., страна уже размещала бумаги под минусовой процент, но это были векселя со сроком погашения один месяц.

Отрицательная доходность означает, что участвовавшие в эмиссии инвесторы получат меньше денег, чем заплатили за облигации, если будут держать их до погашения. За бумаги они заплатили более 102,3% от номинала. Тем не менее заказы на покупку облигаций достигли 8,07 млрд фунтов, превысив объем размещения в 2,15 раза.

Правительству удалось привлечь средства на таких условиях на фоне низких процентных ставок и замедления инфляции. В апреле годовой темп роста потребительских цен снизился почти вдвое до 0,8% из-за падения цен на нефть и ослабления спроса в условиях пандемии COVID-19. Но целевое значение инфляции у Банка Англии равно 2%, а ключевая ставка находится на рекордно низком уровне 0,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных