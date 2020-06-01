Правительство выделит 4,7 млрд рублей на строительство аэровокзала в Грозном
Правительство России выделит на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные поправки к комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ).
Из материалов, которые планируется рассмотреть на проектном комитете транспортной части КПМИ, следует, что основное бюджетной финансирование строительства начнется с 2022 г. На проектирование терминала предполагается выделить 97,5 млн рублей в 2020 г., на следующий год финансирование для будущей стройки не планируется. В 2022 г. на нее выделят из бюджета 790 млн руб., в 2023 г. — 1,3 млрд руб., в 2024 г. — 2,5 млрд руб. В 2018 г. правительство Чечни оценивала затраты на реконструкцию аэропорта в 15,7 млрд рублей. В Минтрансе изданию уточнили, что проект разделили на две части, 15,7 млрд рублей — это финансирование для обеих частей. В первой части проекта планируется строительство аэровокзала, на него бюджет выделит 4,7 млрд рублей. Вторая часть проекта — реконструкция аэродрома, размер финансирования ее пока не раскрывается. По данным газеты, власти Чечни планируют получить на строительство аэродрома, перронов и рулежных дорожек еще около 9 млрд руб.
Власти республики рассчитывают на участие частного инвестора, эксперты отмечают сложности с его привлечением, связанные с низким пассажиропотоком, длительным периодом окупаемости проекта и пандемией коронавируса. «Если говорить о прогнозе в 1,5 млн пассажиров в год, эта планка достижима не ранее конца десятилетия»,— отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он добавил, что после ввода терминала в эксплуатацию его можно продать, либо привлечь в проект специализированную управляющую компанию.
По словам гендиректора компании «Вайнахавиа» Альви Шахгириева, в 2019 г. аэропорт Грозного обслужил около 500 тыс. пассажиров, на 30% больше, чем в 2018 г. Аэропорт принимает и обслуживает лайнеры «Аэрофлота», Utair, «Азимута», Turkish Airlines, Fly Dubai. Новый терминал предполагается построить вблизи аэровокзала, который ввели в строй в «нулевых» годах, а новую взлетно-посадочную полосу протяженностью 3200 м построят параллельно действующей, рассказал Шахгириев. Старый терминал после ввода в строй нового перепрофилируют под обслуживание грузопотока.