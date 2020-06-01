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Правительство выделит 4,7 млрд рублей на строительство аэровокзала в Грозном

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Правительство России выделит на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные поправки к комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Из материалов, которые планируется рассмотреть на проектном комитете транспортной части КПМИ, следует, что основное бюджетной финансирование строительства начнется с 2022 г. На проектирование терминала предполагается выделить 97,5 млн рублей в 2020 г., на следующий год финансирование для будущей стройки не планируется. В 2022 г. на нее выделят из бюджета 790 млн руб., в 2023 г. — 1,3 млрд руб., в 2024 г. — 2,5 млрд руб. В 2018 г. правительство Чечни оценивала затраты на реконструкцию аэропорта в 15,7 млрд рублей. В Минтрансе изданию уточнили, что проект разделили на две части, 15,7 млрд рублей — это финансирование для обеих частей. В первой части проекта планируется строительство аэровокзала, на него бюджет выделит 4,7 млрд рублей. Вторая часть проекта — реконструкция аэродрома, размер финансирования ее пока не раскрывается. По данным газеты, власти Чечни планируют получить на строительство аэродрома, перронов и рулежных дорожек еще около 9 млрд руб.

Власти республики рассчитывают на участие частного инвестора, эксперты отмечают сложности с его привлечением, связанные с низким пассажиропотоком, длительным периодом окупаемости проекта и пандемией коронавируса. «Если говорить о прогнозе в 1,5 млн пассажиров в год, эта планка достижима не ранее конца десятилетия»,— отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он добавил, что после ввода терминала в эксплуатацию его можно продать, либо привлечь в проект специализированную управляющую компанию.

По словам гендиректора компании «Вайнахавиа» Альви Шахгириева, в 2019 г. аэропорт Грозного обслужил около 500 тыс. пассажиров, на 30% больше, чем в 2018 г. Аэропорт принимает и обслуживает лайнеры «Аэрофлота», Utair, «Азимута», Turkish Airlines, Fly Dubai. Новый терминал предполагается построить вблизи аэровокзала, который ввели в строй в «нулевых» годах, а новую взлетно-посадочную полосу протяженностью 3200 м построят параллельно действующей, рассказал Шахгириев. Старый терминал после ввода в строй нового перепрофилируют под обслуживание грузопотока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных