Правительство выделит 4,7 млрд рублей на строительство аэровокзала в Грозном

Из материалов, которые планируется рассмотреть на проектном комитете транспортной части КПМИ, следует, что основное бюджетной финансирование строительства начнется с 2022 г. На проектирование терминала предполагается выделить 97,5 млн рублей в 2020 г., на следующий год финансирование для будущей стройки не планируется. В 2022 г. на нее выделят из бюджета 790 млн руб., в 2023 г. — 1,3 млрд руб., в 2024 г. — 2,5 млрд руб. В 2018 г. правительство Чечни оценивала затраты на реконструкцию аэропорта в 15,7 млрд рублей. В Минтрансе изданию уточнили, что проект разделили на две части, 15,7 млрд рублей — это финансирование для обеих частей. В первой части проекта планируется строительство аэровокзала, на него бюджет выделит 4,7 млрд рублей. Вторая часть проекта — реконструкция аэродрома, размер финансирования ее пока не раскрывается. По данным газеты, власти Чечни планируют получить на строительство аэродрома, перронов и рулежных дорожек еще около 9 млрд руб.