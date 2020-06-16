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Резиденты ТОР из ДФО обратились к Путину из-за ставки страховых взносов

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Инвесторы проектов, которые реализуются в специальных преференциальных режимах территорий опережающего развития и свободного порта на Дальнем Востоке, обратились к президенту России Владмиру Путину с просьбой сохранить льготную ставку страховых взносов в 7,6% вместо 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Союза резидентов ТОР Дениса Грося.

Резиденты ТОР «Камчатка», «Хабаровск» и Свободного порта Владивосток в письме президенту напоминают, что право на налоговые льготы предоставлялось им на десятилетний срок, именно этот срок не раз декларировался на совещаниях у президента и премьера. На льготную ставку страховых взносов могли рассчитывать те, кто стал резидентом в первые три года работы территорий с льготным режимом. В 2018 г. эту норму изменили — отменили трехлетний срок для плательщиков по пониженной ставке, но облагаться ею теперь могли только новые рабочие места, созданные по соглашению с резидентом для реализации инвестпроекта в ТОР или свободном порту. Спустя год, Федеральная налоговая служба разъяснила, что применяться льгота о новых рабочих местах будет не только для вновь зарегистрированных резидентов, но и для тех, кто стали ими в первые три года.

ФНС объяснила, что поправка отменила трехлетний ограничительный срок регистрации при определении права на пониженные взносы., то есть улучшает положение налогоплательщика и поэтому имеет обратную силу. По данным директора Союза резидентов Дениса Грося, размер доначислений ФНС страховых взносов резидентам за период с третьего квартала 2018 г. по настоящее время составляет не менее 1 млрд руб. В нынешних условиях такие потери носят критический характер, отмечает Грось. Авторы письма президенту указывают на риски срыва программы по развитию Дальнего Востока и угрозу банкротства предприятий, работающих в ТОР и свободном порту.

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При этом Минюст и Минвостокразвития в целом поддерживают позицию резидентов, Минфин согласился с логикой ФНС. Верховный суд 19 февраля 2020 г. поддержал позицию налоговиков в споре с инвесторами. В налоговой службе газете сообщили, что суд «рассмотрел письмо ФНС по существу и установил в решении, что положения письма соответствуют положениям Налогового кодекса». Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной резидентами на решение Верховного суда, назначено на 2 июля. По данным службы, анализ отдельных инвестпроектов резидентов показал, что фактически предоставленные льготы по страховым взносам «значительно превышают инвестиционные вложения таких лиц». По оценкам ФНС, сумма льготы по страховым взносам на десять лет при распространении ее на весь персонал предприятия, а не только на новые рабочие места «примерно в пять раз и более превысит сумму инвестиционных вложений, предусмотренных соглашением». На 1 июля 2019 г., отмечает ФНС со ссылкой на данные Минвостокразвития, резиденты создали только 14 новых рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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