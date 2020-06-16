Резиденты ТОР из ДФО обратились к Путину из-за ставки страховых взносов

Резиденты ТОР «Камчатка», «Хабаровск» и Свободного порта Владивосток в письме президенту напоминают, что право на налоговые льготы предоставлялось им на десятилетний срок, именно этот срок не раз декларировался на совещаниях у президента и премьера. На льготную ставку страховых взносов могли рассчитывать те, кто стал резидентом в первые три года работы территорий с льготным режимом. В 2018 г. эту норму изменили — отменили трехлетний срок для плательщиков по пониженной ставке, но облагаться ею теперь могли только новые рабочие места, созданные по соглашению с резидентом для реализации инвестпроекта в ТОР или свободном порту. Спустя год, Федеральная налоговая служба разъяснила, что применяться льгота о новых рабочих местах будет не только для вновь зарегистрированных резидентов, но и для тех, кто стали ими в первые три года.