Алёна Стратонова: «Нам очень важно загрузить Камчатку не только летом, но и зимой»

Ну, и конечно, было бы странным приехать на Камчатку и не искупаться в горячих источниках. У нас есть несколько рекреационных зон, где в гостиницах есть оборудованные источники с термальной или минеральной водой. Ближайшая – это Паратунская зона всего в 30 км от аэропорта. Там несколько десятков баз отдыха и гостевых домов, санаториев. Там же в рамках ТОР сейчас строятся еще несколько крупных объектов, в том числе большой гостиничный комплекс с бальнеологическим центром. В 100 км от города – Начикинский санаторий, где в советские годы была всесоюзная здравница, и где проходили реабилитацию спортивные сборные; целебная вода – на базах отдыха в национальном селе Эссо в центральной Камчатке, в Апачинских горячих источниках в 180 км от краевого центра. Я считаю, что это тоже перспективная локация, которая к тому же находится на пути в Усть-Большерецкий район, один из самых популярных для рыболовства. Камчатка – это место, где нерестятся все виды тихоокенских лососей. В реке Большая, например, – фантастическая рыбалка на чавычу и кижуча! Впрочем, исключительная рыбалка – почти на всех реках Камчатки.