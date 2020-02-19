Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать

«Елизово» с 2018 г. принадлежит «Аэропортам регионов» Виктора Вексельберга. Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС. Для возврата вложений в терминал, который будет сдан в декабре 2022 г., инвестор просит установить на 2023–2027 гг. новые тарифы, ФАС предложение поддерживает, говорится в заключении ведомства. В 2019 г. «Елизово» приняло 758 000 пассажиров.