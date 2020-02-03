«Победа» прекратит полеты в Ростов и Самару из-за роста аэропортовых сборов
Лоукостер «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») сформировал летнее расписание 2020 г. (конец марта – конец октября): в нем 23 международных и 81 российское направление, в том числе 47 прямых (минуя Москву) региональных маршрутов, рассказал представитель «Победы». Развитию внутрироссийской сети не помешал полный отказ от полетов в Ростов-на-Дону и Самару – это вынужденная мера из-за резкого роста стоимости обслуживания в этих аэропортах, продолжает собеседник. Будет отменено пять направлений: из Москвы и Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и Самару (эти рейсы будут выполняться до конца зимнего сезона 29 марта), а также из Сочи в Самару (выполнялся прошлым летом и планировался в этот сезон), добавил представитель лоукостера.
Аэропорты «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Курумоч» (Самара) занимают 11-е и 12-е места по пассажиропотоку в России в 2019 г. (3,1 млн и 3 млн пассажиров). Оба входят в холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. «Победа» в 2019 г. перевезла 10,3 млн человек, это четвертый показатель в стране.
«Мы боремся за каждый рубль, чтобы предлагать самые низкие цены на рынке. Но наземное обслуживание в Ростове и Самаре стало для нас настолько дорогим, что на каждого клиента, вылетающего, например, из Ростова, приходилось бы более 2000 руб. только аэропортовых сборов. А нужно еще прибавить к этому стоимость топлива, зарплаты экипажей, лизинг самолетов и т. д., – передал «Ведомостям» через представителя гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. – Нашим клиентам такие цены будут неинтересны, поэтому мы приняли решение прекратить полеты в/из Ростова и Самары и увеличить частоты по другим маршрутам».
«Платов» – первый аэропорт, построенный в России с нуля (открыт в декабре 2017 г.), «Аэропорты регионов» вложили в его терминалы 18 млрд руб. Для окупаемости этих инвестиций ФАС установила для «Платова» тарифы на пять лет с возможностью ежегодного повышения. ФАС регулирует четыре базовых тарифа, которые авиакомпании платят обязательно: сбор за взлет-посадку, за услуги авиационной безопасности, за предоставление терминала пассажирам и за обслуживание пассажиров.
Новые маршруты «Победы»
В новом летнем сезоне (с 30 марта) у «Победы» появится шесть новых направлений: из Москвы в Воронеж и Ставрополь, из Санкт-Петербурга в Воронеж и Саратов, а также из Красноярска в Сочи и Анапу, рассказал представитель лоукостера.
Исходя из тарифов аэропортов (опубликованы на их сайтах) за обслуживание одного пассажира в «Платове» на своем рейсе «Победа» должна платить около 2300 руб. (или 414 000 руб. за рейс), в «Курумоче» – 1100 руб. за клиента (200 000 руб. за рейс). Средняя цена билета «Победы» на российских рейсах составляет около 3000 руб., при таких сборах все рейсы были бы глубоко убыточны, говорит сотрудник лоукостера.
Самые низкие сборы в московских аэропортах, там обслуживание среднемагистрального лайнера стоит 80 000–100 000 руб., 200 000 руб. за рейс – это цена крупного реконструированного аэропорта, например Сочи или «Пулково», поясняет сотрудник крупной российской авиакомпании.
«Все авиакомпании за выполнение определенных показателей по развитию маршрутной сети, росту пассажиропотока могут получать скидки на аэропортовое обслуживание. Эти скидки могут достигать 60–80% от задекларированных тарифов, и многие авиакомпании их получают. «Победа» имела скидки в «Платове» и «Курумоче», но сейчас перестала соответствовать этим критериям», – объясняет представитель «Аэропортов регионов». Предоставлять скидку просто за полеты в Москву и Санкт-Петербург – самые востребованные и раскатанные направления – мы юридически не имеем возможности, так как это будет дискриминацией других участников рынка, добавил он. Прошлым летом «Победа» «по объективным причинам» прекратила полеты из Ростова в Тбилиси и Батуми, но новых направлений не открыла, хотя другие компании активно развивают региональную сеть из «Платова», сказал представитель «Аэропортов регионов».
«Победа» имеет серьезные скидки на обслуживание в Ростове и Самаре, признал ее сотрудник, они действуют до летнего сезона, без них обслуживание в Ростове подорожает для нее втрое, в Самаре – вдвое.
Высокие аэропортовые сборы и их рост – серьезная проблема для авиакомпаний, жалобы в ФАС не помогают ее решить, говорит менеджер другой авиакомпании. Представители «Аэрофлота», S7 и Utair не ответили на запросы.
«Победа» часто уходит даже с крупных и востребованных направлений, если не удается договориться с аэропортами по поводу сборов. В 2016 г. лоукостер по этой причине прекращал полеты в Сочи, Краснодар и Анапу, аэропорты которых входят в «Базэл аэро» Олега Дерипаски, но через год добился скидки и вернулся. Со скандалом компания уходила из аэропорта Кирова, после вмешательства губернатора аэропорт снизил для «Победы» тарифы, и она вернулась.
После появления на прошлой неделе информации об уходе «Победы» из Самары ранние бронирования подорожали: в Сочи в среднем на 46% до 12 099 руб., в Петербург на 37% до 10 046 руб., а в Москву – на 34% до 6988 руб., отмечает представитель Aviasales Янис Дзенис.