«Победа» прекратит полеты в Ростов и Самару из-за роста аэропортовых сборов

«Все авиакомпании за выполнение определенных показателей по развитию маршрутной сети, росту пассажиропотока могут получать скидки на аэропортовое обслуживание. Эти скидки могут достигать 60–80% от задекларированных тарифов, и многие авиакомпании их получают. «Победа» имела скидки в «Платове» и «Курумоче», но сейчас перестала соответствовать этим критериям», – объясняет представитель «Аэропортов регионов». Предоставлять скидку просто за полеты в Москву и Санкт-Петербург – самые востребованные и раскатанные направления – мы юридически не имеем возможности, так как это будет дискриминацией других участников рынка, добавил он. Прошлым летом «Победа» «по объективным причинам» прекратила полеты из Ростова в Тбилиси и Батуми, но новых направлений не открыла, хотя другие компании активно развивают региональную сеть из «Платова», сказал представитель «Аэропортов регионов».