«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Калмыков связал рост числа поломок шасси с подходами к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах, которые, по его мнению, неэффективны. За 2018 г. авиашины колес самолетов «Победы» были повреждены – порезаны или проколоты – 50 раз, с начала этого года по октябрь – уже 104 раза. Гендиректор «Победы» отметил, что чаще всего самолеты повреждались в августе 2018 г., а также в марте и октябре 2019 г.