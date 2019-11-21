«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, которое тот направил министру транспорта Евгению Дитриху 6 ноября. Пресс-служба Минтранса подтвердила изданию получение письма.
Калмыков связал рост числа поломок шасси с подходами к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах, которые, по его мнению, неэффективны. За 2018 г. авиашины колес самолетов «Победы» были повреждены – порезаны или проколоты – 50 раз, с начала этого года по октябрь – уже 104 раза. Гендиректор «Победы» отметил, что чаще всего самолеты повреждались в августе 2018 г., а также в марте и октябре 2019 г.
Проблемы также возникали при посадке в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми. «Не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», – подчеркнул Калмыков. В качестве примера гендиректор лоукостера привел катастрофу лайнера Concorde рейса Air France 4590, следовавшего из Парижа в Нью-Йорк в 2000 г. Ее причиной стал наезд самолета на посторонний предмет при взлете – из-за этого разорвалась покрышка на шасси и повредился топливный бак. Погибли 113 человек.
По словам Калмыкова, сейчас поиск причин повреждения шасси не регламентируется, а искусственные покрытия аэродромов сотрудники аэропортов осматривают лишь формально. Он добавил, что осмотр проводится обычно на автомобиле при высокой скорости. «Подобные условия осмотра не обеспечивают четкого визуального восприятия состояния выступов между плитами, сколов кромок или выбоин плит», – пояснил гендиректор «Победы».
Калмыков попросил Дитриха поручить проанализировать случаи повреждения авиашин, разработать план мероприятий по снижению факторов риска на ВВП и включить в Федеральные авиационные правила требования к осмотру элементов летного поля. Гендиректор лоукостера объяснил свою просьбу важностью вопроса и его влиянием на безопасность полетов. Подобные письма он ранее направил руководителям Ространснадзора Виктору Басаргину и Росавиации Александру Нерадько, но они остались без внимания, сказал РБК источник, близкий к авиакомпании. Письма были направлены в апреле и июле соответственно.
РБК направил запросы в пресс-службы «Внуково», «Пулково», аэропортов в Минеральных Водах, Владикавказе и Перми. Представитель «Базэл аэро» Олега Дерипаски (оператор аэропорта Краснодара) сказал изданию, что запросы от служб аэропортов о повреждении авиашин периодически поступают, но после проверок информация об инцидентах в краснодарском аэропорту не подтверждалась.