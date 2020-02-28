АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей
Примерный ущерб российского выездного туризма от коронавируса и связанного с его распространением закрытия ряда направлений составляет 27 млрд руб., заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, эта цифра не учитывает потери на итальянском направлении.
27 февраля Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах. Туристы, уже купившие путевки в эти страны, могут требовать у туроператоров возврата денежных средств, сообщается на сайте федерального агентства по туризму.
21 февраля Ассоциация туроператорв попросила премьера Михаила Мишустина рассмотреть возможность компенсации убытков российских туроператоров из-за ситуации со вспышкой коронавируса в Китае. По оценке АТОР, из-за экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в Китае туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, потеряли до 450 млн руб., а их коллеги в сфере въездного туризма понесли прямые убытки в 140 млн руб.
30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500-700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
По данным ВОЗ, к утру 28 февраля в мире зафиксировано 83310 случаев заражения коронавирусом нового типа, 2858 из них с летальным исходом. В Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г., всего 78959 случаев заражения, из них 2791 смертей. Помимо КНР коронавирус зафиксирован еще в 49 странах.