АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

По данным ВОЗ, к утру 28 февраля в мире зафиксировано 83310 случаев заражения коронавирусом нового типа, 2858 из них с летальным исходом. В Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г., всего 78959 случаев заражения, из них 2791 смертей. Помимо КНР коронавирус зафиксирован еще в 49 странах.