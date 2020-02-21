Туроператоры попросили возместить убытки в 590 млн рублей от коронавируса

В АТОР отметили, что по действующему законодательству турист может расторгнуть договор с туроператором в случае возникновения угрозы безопасности в стране выезда, но туроператор в таких случаях не имеет права удерживать понесенные расходы, в отличие от авиакомпаний, которые под этот закон не попадают. Туроператоры затем вынуждены осуществлять возвраты туристам из собственных средств, которые, как и в ситуации со вспышкой коронавируса в Китае, зачастую им не компенсируются.