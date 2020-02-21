Туроператоры попросили возместить убытки в 590 млн рублей от коронавируса
Ассоциация туроператоров (АТОР) направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации убытков российских туроператоров из-за ситуации со вспышкой коронавируса в Китае. По оценке АТОР, из-за экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в Китае туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, потеряли до 450 млн руб., а их коллеги в сфере въездного туризма понесли прямые убытки в 140 млн руб.
В письме АТОР отмечается, что Минтранс обещал компенсировать авиаперевозчикам фактические потери и недополученную прибыль из-за вынужденного прекращения полетов в Китай. «Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом», – говорится в обращении туроператоров. При этом в АТОР не требуют компенсации недополученных доходов, а лишь прямых убытков от форс-мажорной ситуации: туроператорам пришлось за 10 дней вывезти всех российских туристов из Китая за свой счет, а также прекратить продажу туристических услуг по китайскому направлению.
В АТОР отметили, что по действующему законодательству турист может расторгнуть договор с туроператором в случае возникновения угрозы безопасности в стране выезда, но туроператор в таких случаях не имеет права удерживать понесенные расходы, в отличие от авиакомпаний, которые под этот закон не попадают. Туроператоры затем вынуждены осуществлять возвраты туристам из собственных средств, которые, как и в ситуации со вспышкой коронавируса в Китае, зачастую им не компенсируются.
Вспышка коронавируса нового типа COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в декабре 2019 г. К 21 февраля комиссия по здравоохранению Китая сообщила о более чем 75 000 случаев заболевания, более 2200 из которых закончились летальным исходом. Двое жителей Китая, ранее госпитализированные в России с коронавирусом, были выписаны к 12 февраля. Заболевший гражданин России, путешествовавший на круизном лайнере Diamond Princess, сейчас находится в больнице в Японии.