Российский турбизнес может потерять до 30 млрд рублей из-за отсутствия китайцев
Потери российского турбизнеса из-за закрытия границ с Китаем могут превысить 30 млрд руб. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она уточняет, что это случится, если китайские группы не смогут посещать Россию летом – в пик туристического сезона.
В прошлом году Россию с туристическими целями, по данным АТОР, посетили 1,5 млн граждан Китая, из них по безвизовому каналу (действует для туристов, путешествующих группами) – 1,2 млн человек.
Основной поток приходится на май – сентябрь: в это время в страну въезжает около 75% китайских туристов. В прошлом году в январе – мае Россию через туроператоров посещало по 40 000 китайцев в месяц. Предполагалось, что в этом году их количество за аналогичный период вырастет на 10%. Таким образом, при средней стоимости тура в $500, в феврале российские туроператоры не досчитаются минимум 1,4 млрд руб., прогнозирует АТОР. Очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию также не приедут, продолжает Ломидзе: все бронирования отменены. Поэтому в феврале – марте потери российского турбизнеса составят 2,8 млрд руб., резюмирует она.
О потенциальном восстановлении китайского турпотока можно будет говорить лишь после нормализации ситуации с коронавирусом, говорит Ломидзе, а это не раньше конца апреля – начала мая, туроператорам придется искать возможности продавать путевки туристам из других стран, в том числе Ближнего Востока и Европы.