Российский турбизнес может потерять до 30 млрд рублей из-за отсутствия китайцев

Основной поток приходится на май – сентябрь: в это время в страну въезжает около 75% китайских туристов. В прошлом году в январе – мае Россию через туроператоров посещало по 40 000 китайцев в месяц. Предполагалось, что в этом году их количество за аналогичный период вырастет на 10%. Таким образом, при средней стоимости тура в $500, в феврале российские туроператоры не досчитаются минимум 1,4 млрд руб., прогнозирует АТОР. Очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию также не приедут, продолжает Ломидзе: все бронирования отменены. Поэтому в феврале – марте потери российского турбизнеса составят 2,8 млрд руб., резюмирует она.