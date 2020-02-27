Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Корею и Иран
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах. Туристы, уже купившие путевки в эти страны, могут требовать возврата денежных средств, сообщается на сайте федерального агентства по туризму.
Россиянам, находящимся в Италии, Иране и Южной Корее, Ростуризм рекомендовал не покидать территорию отеля или иного места размещения, кроме как для трансфера в аэропорт, которые должны быть организованы туроператорами.
Накануне Ростуризм рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею. С аналогичным призывом выступил Роспотребнадзор. Вице-премьер Татьяна Голикова 26 февраля сообщила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей, летать в эту страну и обратно смогут только компании «Аэрофлот» и «Аврора». Также с 28 февраля в России приостановят на неопределенный срок выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых.
По данным ВОЗ на 27 февраля, в Южной Корее зарегистрирован 1261 случай заболевания Covid-19, в Иране – 139, в Италии – 400. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее – 11, в Италии – 12, в Иране – 19. Всего в мире 81 245 случаев заражения новым коронавирусом, 2769 с летальным исходом. Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Сейчас в Китае 78 191 случай заражения, из них 2718 смертей, по данным ВОЗ.