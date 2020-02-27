Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Корею и Иран

По данным ВОЗ на 27 февраля, в Южной Корее зарегистрирован 1261 случай заболевания Covid-19, в Иране – 139, в Италии – 400. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее – 11, в Италии – 12, в Иране – 19. Всего в мире 81 245 случаев заражения новым коронавирусом, 2769 с летальным исходом. Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Сейчас в Китае 78 191 случай заражения, из них 2718 смертей, по данным ВОЗ.