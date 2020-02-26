Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс». Меры принимаются в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, который отмечается в Иране и Республике Корее.