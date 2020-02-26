Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс». Меры принимаются в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, который отмечается в Иране и Республике Корее.
Голикова отметила, что распространение нового вируса зафиксировано также в Италии, но в отношении этой страны, которая входит в Евросоюз, сложно вводить ограничения. Авиасообщение с Италией закрывать не планируется, но правительство России просит граждан воздержаться от поездок в эту страну, сказала вице-премьер.
Роспотребнадзор ранее рекомендовал россиянам не посещать Италию, Иран и Республику Корею из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19). В сообщении ведомства указывается, что в Южной Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания, в Иране – 95, в Италии – 283. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее – 11, в Италии – 7, в Иране – 15, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. По данным ВОЗ, на 26 февраля зафиксировано 80 988 случаев в 33 странах мира, 96,5% из них – в Китае.