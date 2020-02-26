Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор не советует посещать эти три страны до стабилизации в них эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении. В нем указывается, что в Южной Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания, в Иране — 95, в Италии — 283. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее — 11, в Италии — 7, в Иране — 15, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Количество погибших от новой болезни в Китае на 26 февраля достигло 2715 человек, сообщила госкомиссия по здравоохранению КНР. Число зараженных превысило 78 тыс. человек, а количество вылечившихся — в 29,7 тыс.
Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. Всего в мире заразились Covid-19 80 967 человек, умерли 2 763 (по данным гонконгской газеты South China Morning Post).