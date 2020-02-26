Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор не советует посещать эти три страны до стабилизации в них эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении. В нем указывается, что в Южной Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания, в Иране — 95, в Италии — 283. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее — 11, в Италии — 7, в Иране — 15, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.