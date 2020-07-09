«Интерфакс» сообщил о возможной докапитализации РФПИ на $2 млрд из ФНБ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет докапитализирован из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму до 143 млрд руб., проект распоряжения уже подготовили в Минфине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, которым стали известны подробности переговоров.
Будущий договор, как говорят собеседники агентства, будет заключен между Минфином, ВЭБ.РФ и РФПИ и предусматривает инвестирование средств ФНБ в паи ЗПИФа «Российский фонд прямых инвестиций».
В начале июня президент Владимир Путин встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, после чего было дано указание о докапитализации.