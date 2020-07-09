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«Интерфакс» сообщил о возможной докапитализации РФПИ на $2 млрд из ФНБ

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет докапитализирован из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму до 143 млрд руб., проект распоряжения уже подготовили в Минфине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, которым стали известны подробности переговоров.

Будущий договор, как говорят собеседники агентства, будет заключен между Минфином, ВЭБ.РФ и РФПИ и предусматривает инвестирование средств ФНБ в паи ЗПИФа «Российский фонд прямых инвестиций». 

В начале июня президент Владимир Путин встретился  с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, после чего было дано указание о докапитализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных