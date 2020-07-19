Правительство распределило субсидии на экспорт кино и IT-продукцию
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах распределения субсидий на продвижение экспорта отечественного кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов, сообщила пресс-служба правительства. В документе говорится, что до 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% ‒ на продвижение IT-продукции.
Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение проектов. Отбирать претендентов на получение субсидий будут не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки, указано в документе.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний 9 июля. Согласно документу, с 2021 г. налог на прибыль снизят с 20 до 3%, а ставку страховых взносов ‒ с 14 до 7,6%.