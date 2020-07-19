Правительство распределило субсидии на экспорт кино и IT-продукцию

Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение проектов. Отбирать претендентов на получение субсидий будут не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки, указано в документе.