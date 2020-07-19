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Правительство распределило субсидии на экспорт кино и IT-продукцию

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах распределения субсидий на продвижение экспорта отечественного кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов, сообщила пресс-служба правительства. В документе говорится, что до 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% ‒ на продвижение IT-продукции.

Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение проектов. Отбирать претендентов на получение субсидий будут не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки, указано в документе.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний 9 июля. Согласно документу, с 2021 г. налог на прибыль снизят с 20 до 3%, а ставку страховых взносов ‒ с 14 до 7,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных