Силуанов объяснил очередность получения регионами транша в 100 млрд рублей

Второй транш господдержки планируется распределить между 69 регионами, его доведут в трехдневный срок после принятия решения правительством, отметили в министерстве. Одним из факторов, с учетом которого будет распределяться второй транш, будет снижение фактических поступлений доходов в I полугодии 2020 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Этот показатель будет скорректирован коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов в доходах и дотациях, доходы в дорожные фонды при этом учитываться не будут.