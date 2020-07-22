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Силуанов объяснил очередность получения регионами транша в 100 млрд рублей

Ведомости

Методика распределения последнего транша, выплачиваемого регионам из федерального бюджета в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса, будет изменена, сообщила пресс-служба министерства финансов. Третий транш в размере 100 млрд руб. будет распределен в первую очередь между регионами, «у которых произошло снижение поступлений доходов и имеющим большую долю первоочередных расходов», отметил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что для Минфина важно, чтобы наиболее пострадавшие регионы могли эффективно исполнять социальные обязательства.

Второй транш господдержки планируется распределить между 69 регионами, его доведут в трехдневный срок после принятия решения правительством, отметили в министерстве. Одним из факторов, с учетом которого будет распределяться второй транш, будет снижение фактических поступлений доходов в I полугодии 2020 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Этот показатель будет скорректирован коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов в доходах и дотациях, доходы в дорожные фонды при этом учитываться не будут.

Дотации в размере 300 млрд руб. проводятся в три этапа. Первый транш был выплачен 56 регионам в конце мая, выплаты по последнему, по сведениям Минфина, будут проведены осенью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных