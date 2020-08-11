Россия может изменить налоговые соглашения с Гонконгом и Швейцарией
Россия может обратиться к властям Швейцарии и Гонконга с предложением изменить Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), заявил вице-премьер Алексей Оверчук на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию и Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем», — сказал Оверчук.
Он отметил, что Мальта и Люксембург положительно отреагировали на предложения по изменению налоговых соглашений, которые предполагают повышение ставок на выводимые за рубеж дивиденды и процентные доходы до 15%.
«У Нидерландов еще есть время. Если что, мы им напомним», — добавил Оверчук.
Ранее министр финансов Кипра Константинос Петридис сообщил о том, что Россия и Кипр договорились внести изменения в налоговое соглашение.
В марте президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, заявлял президент.
Как пояснил Минфин, «налог на дивиденды» начнет действовать с доходов за 2021 г. Его задача – обложить доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.