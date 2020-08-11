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Россия может изменить налоговые соглашения с Гонконгом и Швейцарией

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Россия может обратиться к властям Швейцарии и Гонконга с предложением изменить Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), заявил вице-премьер Алексей Оверчук на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию и Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем», — сказал Оверчук.

Он отметил, что Мальта и Люксембург положительно отреагировали на предложения по изменению налоговых соглашений, которые предполагают повышение ставок на выводимые за рубеж дивиденды и процентные доходы до 15%.

Россия и Кипр договорились изменить налоговое соглашение

«У Нидерландов еще есть время. Если что, мы им напомним», — добавил Оверчук.

Ранее министр финансов Кипра Константинос Петридис сообщил о том, что Россия и Кипр договорились внести изменения в налоговое соглашение.

В марте президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, заявлял президент.

Как пояснил Минфин, «налог на дивиденды» начнет действовать с доходов за 2021 г. Его задача – обложить доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных