Россия может изменить налоговые соглашения с Гонконгом и Швейцарией

«Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию и Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем», — сказал Оверчук.