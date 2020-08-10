Россия и Кипр договорились изменить налоговое соглашение
Россия и Кипр договорились внести изменения в налоговое соглашение, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.
«Восстановление экономических связей между Россией и Кипром. Поправка в #DTT согласована сегодня с вице-премьером (России Алексеем. – прим. ред.) Оверчуком. Важное и взаимовыгодное соглашение», – написал министр
Ранее Россия начала процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром в связи с тем, что переговоры об изменении договоренностей не дали результатов, сообщал Минфин. До начала переговоров Кипр предоставлял очень привлекательные условия по уплате налогов: ставка на дивиденды была 5 или 10% и нулевой на проценты по займам, тогда как в России налог на доходы для нерезидентов составляет 15%.
Переговоры с Кипром запланированы на два дня – 10 и 11 августа. Сразу после них ожидаются переговоры с Мальтой и Люксембургом, которые уже согласились на предлагаемые Россией условия по пересмотру налоговых соглашений. До этого Россия предлагала повысить ставку налога на дивиденды и процентные доходы до 15%. В марте президент России Владимир Путин заявлял, что если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет.