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Россия и Кипр договорились изменить налоговое соглашение

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Россия и Кипр договорились внести изменения в налоговое соглашение, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.

«Восстановление экономических связей между Россией и Кипром. Поправка в #DTT согласована сегодня с вице-премьером (России Алексеем. – прим. ред.) Оверчуком. Важное и взаимовыгодное соглашение», – написал министр

Кипр по двойному тарифу

Бизнес не вернется с Кипра в Россию даже под угрозой повышенных налогов

Ранее Россия начала процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром в связи с тем, что переговоры об изменении договоренностей не дали результатов, сообщал Минфин. До начала переговоров Кипр предоставлял очень привлекательные условия по уплате налогов: ставка на дивиденды была 5 или 10% и нулевой на проценты по займам, тогда как в России налог на доходы для нерезидентов составляет 15%.

Переговоры с Кипром запланированы на два дня – 10 и 11 августа. Сразу после них ожидаются переговоры с Мальтой и Люксембургом, которые уже согласились на предлагаемые Россией условия по пересмотру налоговых соглашений. До этого Россия предлагала повысить ставку налога на дивиденды и процентные доходы до 15%. В марте президент России Владимир Путин заявлял, что если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных