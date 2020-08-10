Россия и Кипр договорились изменить налоговое соглашение

Ранее Россия начала процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром в связи с тем, что переговоры об изменении договоренностей не дали результатов, сообщал Минфин. До начала переговоров Кипр предоставлял очень привлекательные условия по уплате налогов: ставка на дивиденды была 5 или 10% и нулевой на проценты по займам, тогда как в России налог на доходы для нерезидентов составляет 15%.