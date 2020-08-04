Кипр по двойному тарифу

«Согласно данным ЦБ на апрель 2019 г. (более свежей официальной информации нет) две трети всех инвестиций россиян за рубежом приходится на Кипр, – отмечает заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. Плеханова Любовь Чайковская. – Общий объем размещенных там российских денег составил около $190 млрд – это в 8 раз больше ВВП Кипра. Несмотря на проводимую в России деофшоризацию, инвестиции на Кипр продолжали расти, увеличившись в начале 2019 г. на $30 млрд». По оценкам, озвученным Минфином, на Кипр было выведено в 2018 г. более 1,4 трлн руб., а в 2019 г. – более 1,9 трлн.