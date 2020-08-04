Кипр по двойному тарифу

Кипр по двойному тарифуБизнес не вернется с Кипра в Россию даже под угрозой повышенных налогов
Россия начала процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, сообщило вчера Министерство финансов на своем сайте. «В июне – июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром, с тем чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%, – объяснил причины разрыва соглашения статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов. – К сожалению, переговоры не дали результата. Поэтому сегодня мы запускаем процесс по денонсации СИДН между Россией и Кипром».
Сейчас Кипр предоставляет очень привлекательные условия по уплате налогов: ставка на дивиденды может быть 5 или 10% и нулевой на проценты по займам, тогда как в России налог на доходы для нерезидентов составляет 15%. Неудивительно, что Кипр – одна из наиболее популярных юрисдикций у российских компаний.
«Согласно данным ЦБ на апрель 2019 г. (более свежей официальной информации нет) две трети всех инвестиций россиян за рубежом приходится на Кипр, – отмечает заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. Плеханова Любовь Чайковская. – Общий объем размещенных там российских денег составил около $190 млрд – это в 8 раз больше ВВП Кипра. Несмотря на проводимую в России деофшоризацию, инвестиции на Кипр продолжали расти, увеличившись в начале 2019 г. на $30 млрд». По оценкам, озвученным Минфином, на Кипр было выведено в 2018 г. более 1,4 трлн руб., а в 2019 г. – более 1,9 трлн.
После денонсации СИДН российским компаниям, которые использовали Кипр для налоговой оптимизации, придется отчислять больше денег в госбюджет. «В случае денонсации СИДН с Кипром налог на доходы у источника выплаты в РФ в отношении дивидендов будет взиматься по ставке 15%, а в отношении других доходов (процентов, роялти, доходов от аренды) – по ставке 20%», – поясняет директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. А после уплаты налога в России кипрским компаниям придется заплатить их еще и на Кипре, предупреждает партнер EY Марина Белякова. «Российский бизнес, желающий оптимизировать налоговые платежи, должен будет серьезно рассмотреть варианты реструктуризации, в том числе возможность перерегистрации в специальных административных районах (САР)», – отмечает она.
САРы – острова Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининграде, где действует особый режим для крупных компаний, которые приняли решение сменить иностранное резидентство на российское. Им предоставляется льготный налоговый режим – 0% на доходы, получаемые в виде дивидендов, и 5% на дивиденды, уплачиваемые иностранным лицам. САРы появились в России в августе 2018 г. в качестве укрытий для холдинговых структур, которые столкнулись с угрозой американских санкций.
«Сейчас там уже зарегистрировано около 30 компаний и, вероятно, будет еще больше, – говорит директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин. – Это что-то вроде регуляторной песочницы, где действуют нормальные правила и можно спокойно работать». Однако САРы в первую очередь ориентированы на создание льготных условий для крупных компаний, тогда как от денонсации СИДН с Кипром пострадают небольшие фирмы. «И вот им деваться будет некуда», – отмечает Никитин.
Чтобы САРы могли стать убежищем для всех компаний-репатриантов, их правила придется поменять, отмечают эксперты. «Для резидентов со статусом публичной международной холдинговой компании (МХК) уже установлены достаточно выгодные условия налогообложения, – поясняет партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян. – Однако из-за специфических критериев статуса МХК получить его может далеко не каждая структура».
Так что одной отмены СИДН с Кипром для привлечения новых резидентов в САРы будет недостаточно. Тем более что регистрация на острове интересна компаниям не только с точки зрения возможностей налоговой оптимизации. «Кипр является своего рода хабом для доступа к большой сети международных налоговых соглашений с преференциальными условиями, в том числе с так называемыми офшорными юрисдикциями», – обращает внимание Сафарян. «Холдинговые структуры формируются исходя из комплекса факторов, в том числе деловой инфраструктуры и правовой системы, – добавляет Белякова. – Поэтому даже с учетом повышения фискальной нагрузки ряд бизнесов может сохранить холдинги на Кипре».
Главная привлекательная черта Кипра – это наличие английского права, чтобы разрешать споры и конфликты, используя именно английский суд, считает Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы VETA. Поэтому, взвесив все «за» и «против», многие компании останутся в кипрской юрисдикции даже после денонсации СИДН, считают эксперты.