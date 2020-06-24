Россия может разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Правительства России и Мальты подписали конвенцию 24 апреля 2013 г., но применяться она начала с 2015 г., на 15 лет позже, чем с Кипром. Ранее источники «Ведомостей» говорили о возможном разрыве налогового соглашения с Кипром. Президент России Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром.