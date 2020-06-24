Россия может разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения
По действующим правилам, если компания из России платит на Мальту дивиденды, проценты и лицензионные платежи, ставка составляет 5%. После расторжения соглашения ставка для дивидендов вырастет до 15%, а для роялти, процентов – до 20%. Планируется, что соглашение прекратит действие в декабре 2020 г. Уведомление о расторжении договора нужно подать до 30 июня, чтобы оно прекратило действие с 1 января 2021 г.
Правительства России и Мальты подписали конвенцию 24 апреля 2013 г., но применяться она начала с 2015 г., на 15 лет позже, чем с Кипром. Ранее источники «Ведомостей» говорили о возможном разрыве налогового соглашения с Кипром. Президент России Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром.