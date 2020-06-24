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Россия может разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Ведомости

Россия намерена разорвать с Мальтой соглашение об избежании двойного налогообложения, следует из уведомления о начале разработки такого законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Первым на это обратил внимание РБК.

По действующим правилам, если компания из России платит на Мальту дивиденды, проценты и лицензионные платежи, ставка составляет 5%. После расторжения соглашения ставка для дивидендов вырастет до 15%, а для роялти, процентов – до 20%. Планируется, что соглашение прекратит действие в декабре 2020 г. Уведомление о расторжении договора нужно подать до 30 июня, чтобы оно прекратило действие с 1 января 2021 г.

Правительства России и Мальты подписали конвенцию 24 апреля 2013 г., но применяться она начала с 2015 г., на 15 лет позже, чем с Кипром. Ранее источники «Ведомостей» говорили о возможном разрыве налогового соглашения с Кипром. Президент России Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром.

Ранее по теме: Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных