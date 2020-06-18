Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Сильно пострадает и бизнес, финансирование которого шло через Кипр, поскольку при разрыве соглашения налоги с процентов по займам вырастут до 20%, а не до 15%, говорит партнер Deloitte Наталья Кузнецова. При организации финансирования через Кипр такие налоги не закладывалось в структуру сделки, и, скорее всего, станут дополнительной нагрузкой для российских заемщиков, а не иностранных кредиторов. Также вырастут издержки бизнеса, занимающегося перевозками и компаний, сдающих суда в аренду. Наличие иностранной компании часто для них обязательно, но если сейчас с таких доходов в России не нужно платить налог, то без соглашения они будут облагаться налогом по ставкам 10 и 20% соответственно, объясняет Токарев. А российские компании, получающие от кипрских дочек дивиденды, не смогут воспользоваться льготной нулевой ставкой (если российская компания более года владеет более 50% кипрской) и должны будут заплатить налог с таких дивидендов в 13%, отмечает партнер PwC Екатерина Лазорина.