Минфин усилит давление на офшорные схемы бизнеса

Пока такой «сквозной» подход не стал массовым – экономить на налогах позволяют стандартные механизмы соглашений об избежании двойного налогообложения, с помощью которых капитал перекачивается транзитом через низконалоговые юрисдикции в офшоры. Но со следующего года эти привычные механизмы будут разрушаться – по поручению президента Владимира Путина Россия начнет пересматривать соглашения и повышать в них ставки налогов на дивиденды и проценты до 15%. Пока письма о пересмотре договоров направлены властям наиболее популярного у российского бизнеса Кипра, а также на Мальту и в Люксембург (с выплачиваемых в эти страны дивидендов налог сейчас удерживается по ставке 5%). Соглашения со странами, которые не согласятся на такие изменения, должны быть расторгнуты, и тогда налоговая ставка будет те же 15%.