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Минфин усилит давление на офшорные схемы бизнеса

Компании могут лишиться еще одной возможности уводить дивиденды от налогов
Елизавета Базанова
Письма о пересмотре договоров направлены властям наиболее популярного у российского бизнеса Кипра (на фото), а также на Мальту и в Люксембург /AP

Минфин хочет закрыть лазейку, позволяющую выводить дивиденды в офшоры без налогов – платить их, как если бы деньги предназначались российской компании, и пользоваться существующими в России льготами. Такие поправки в Налоговый кодекс Минфин опубликовал на regulation.gov.ru. Законопроект еще не рассматривался в правительстве, говорит представитель министерства, сейчас он публично обсуждается и согласовывается с другими ведомствами.

Пока такой «сквозной» подход не стал массовым – экономить на налогах позволяют стандартные механизмы соглашений об избежании двойного налогообложения, с помощью которых капитал перекачивается транзитом через низконалоговые юрисдикции в офшоры. Но со следующего года эти привычные механизмы будут разрушаться – по поручению президента Владимира Путина Россия начнет пересматривать соглашения и повышать в них ставки налогов на дивиденды и проценты до 15%. Пока письма о пересмотре договоров направлены властям наиболее популярного у российского бизнеса Кипра, а также на Мальту и в Люксембург (с выплачиваемых в эти страны дивидендов налог сейчас удерживается по ставке 5%). Соглашения со странами, которые не согласятся на такие изменения, должны быть расторгнуты, и тогда налоговая ставка будет те же 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных