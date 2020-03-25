Государство заработает на выводе денег за рубеж
Это поистине конец эпохи офшоров – так реагируют консультанты на слова президента Владимира Путина о повышении налоговой нагрузки на выплачиваемые за границу доходы. В обращении к населению 25 марта он предложил поддержать людей, а также малый и средний бизнес: повысить пособие по безработице, снизить страховые социальные взносы, увеличить выплаты по больничным. Платить за это предстоит бизнесу с зарубежными структурами, иностранным инвесторам и вкладчикам с депозитами больше 1 млн руб.
Адекватный налог
Все выплаты процентов и дивидендов за рубеж «должны облагаться адекватным налогом», сказал Путин, сейчас же они «облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%», что несправедливо, так как люди с зарплат платят 13%. Поэтому он предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%, а если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет. Это коснется как физических, так и юридических лиц, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет ли увеличена нагрузка и на выплачиваемые за границу роялти, он не сказал.
У России более 100 таких соглашений. Без них компания, которая выплачивает дивиденды, проценты или роялти за границу, будет платить налоги по максимуму – по 15 и 20% соответственно, сейчас же это может быть и 0%, как, например, с процентов по займам, выплачиваемым на Кипр.