Государство заработает на выводе денег за рубеж

Все выплаты процентов и дивидендов за рубеж «должны облагаться адекватным налогом», сказал Путин, сейчас же они «облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%», что несправедливо, так как люди с зарплат платят 13%. Поэтому он предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%, а если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет. Это коснется как физических, так и юридических лиц, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет ли увеличена нагрузка и на выплачиваемые за границу роялти, он не сказал.