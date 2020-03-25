Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Эта мера в текущих условиях может привести к оттоку крупных вкладчиков с рублевых вкладов на валютные счета до востребования для защиты от риска обесценения рубля, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «В облигациях и евробондах есть риск, что, во-первых, инвесторы будут просить премию за недополученный из-за налога доход, поэтому доходности облигаций будут выше, а сами бумаги – дешевле, а во-вторых, часть инвесторов может переориентироваться на менее рискованные иностранные бонды. Пока их удерживала в том числе экономия на налоге с купона, но теперь этого стимула не будет», ‒ говорит Порывай.