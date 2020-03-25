Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
«Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам с среду. Будет ли это правило распространяться в том числе на «народные» ОФЗ, президент не уточнил.
Условия для размещения средств в российских банках при этом останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире, заверил президент.
По его словам, «такая мера затронет только порядка 1% вкладчиков». По данным АСВ, на 1 января 2020 г. на вклады свыше 1 млн руб. приходилось 55,3% общего объема вкладов, который составлял 30,549 трлн руб.
Сейчас налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам и корпоративным облигациям взимается лишь в случае, когда их ставки превышают ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 5 процентных пунктов (сейчас это 11% годовых), – в размере 35% с превышения. Купоны ОФЗ НДФЛ не облагаются независимо от ставки.
Когда изменится порядок налогообложения принадлежащих гражданам вкладов и облигаций, президент не указал.
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он полагает, что соответствующие поправки депутаты смогут провести за неделю.
Согласно Налоговому кодексу, вводить нормы, ухудшающие условия для налогоплательщиков (например, вводить НДФЛ для вкладов и облигаций), возможно только с нового налогового периода, то есть с 1 января 2021 г., констатирует старший юрист BGP Litigation Денис Савин. «Чтобы провести эти изменения задним числом, потребуется изменять Налоговый кодекс и прописывать там, что в случае чрезвычайных ситуаций, пандемии, кризисных явлений в экономике и проч. такие меры могут вводиться задним числом», – добавил он.
Финансисты разочарованы грядущими переменами. «Налог на депозиты – плохая идея, особенно после снижения ключевой ставки ЦБ. Это подстегнет спрос на валюту: люди будут забирать деньги из банков и покупать валюту, кредитуя США и Евросоюз», – сетует руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Эта мера в текущих условиях может привести к оттоку крупных вкладчиков с рублевых вкладов на валютные счета до востребования для защиты от риска обесценения рубля, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «В облигациях и евробондах есть риск, что, во-первых, инвесторы будут просить премию за недополученный из-за налога доход, поэтому доходности облигаций будут выше, а сами бумаги – дешевле, а во-вторых, часть инвесторов может переориентироваться на менее рискованные иностранные бонды. Пока их удерживала в том числе экономия на налоге с купона, но теперь этого стимула не будет», ‒ говорит Порывай.
«Если вкладчики держат на рублевых вкладах больше 1 млн руб., то разумнее всего такие вклады сейчас закрыть и купить консервативные облигации, лучше всего ОФЗ. Доходность по ним сейчас даже за вычетом 13% будет выше, чем процентный доход по вкладам минус 13%. Также можно перевести эту сумму на ИИС типа А и сэкономить деньги на налоговом вычете», ‒ советует независимый финансовый консультант Наталья Смирнова.