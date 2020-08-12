Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году
Росстат зафиксировал первую дефляцию в 2020 г.: за неделю с 4 по 10 августа индекс потребительских цен снизился на 0,1%, следует из данных Росстата. При этом ранее три недели подряд фиксировались нулевые темпы роста цен.
Основной причиной дефляции ведомство называет снижение цен на овощи на 2,8% ‒ оно продолжается третью неделю подряд.
Больше остальных за неделю подешевели картофель ‒ на 4,6%, помидоры ‒ на 3,9%, лук репчатый – на 3,8% и огурцы (на 3,3%). Отдельно в ведомстве отмечают ситуацию с существенным подорожанием сахара в 21 регионе страны. Больше всего сахар подорожал в Рязанской области (4,5%) и Мордовии (4%). В целом по стране сахар подорожал на 1%.
Если сравнить цены указанной недели с концом декабря прошлого года, самое большое подорожание отмечается у моркови (70,8%), яблок (60,8%), картофеля (51,3%), гречки (34,9%), лука (25%), капусты белокочанной (24,4%) и сахара (21,8%). Существенно подешевели огурцы (-37,7%), помидоры (-27,9%) и куриные яйца (-11,1%).
Ранее Минэкономразвития представило доклад «Картина инфляции за июль 2020 г.», в котором министерство прогнозировало дефляцию в августе на уровне от 0,2 до 0,1% месяц к месяцу. При этом в годовом выражении, по оценке министерства, инфляция в августе может составить от 3,4 до 4,5%.
По данным министерства, в продовольственном сегменте в июле началось сезонное снижение цен (-0,1% месяц к месяцу после роста по 0,2% в мае ‒ июне) за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции (-2,5% месяц к месяцу в июле).
Вместе с тем темпы снижения цен на фрукты и овощи в текущем сезоне меньше, чем в предыдущие годы, отмечали в Минэкономразвития. Это объясняется «более медленным поступлением на рынок продукции нового урожая и ослаблением рубля в июле».