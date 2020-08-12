Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Больше остальных за неделю подешевели картофель ‒ на 4,6%, помидоры ‒ на 3,9%, лук репчатый – на 3,8% и огурцы (на 3,3%). Отдельно в ведомстве отмечают ситуацию с существенным подорожанием сахара в 21 регионе страны. Больше всего сахар подорожал в Рязанской области (4,5%) и Мордовии (4%). В целом по стране сахар подорожал на 1%.