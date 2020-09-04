Число россиян с неформальной занятостью сократилось во время пандемии
Число россиян, которые работают на других людей или на предприятиях, не имеющих официального правового статуса, с марта по июнь сократилось на 925 000 человек, сообщили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным компании, в июне в неформальном секторе экономики были задействованы 19,4% граждан от общего числа занятых – 13,5 млн человек.
Количество россиян, работающих без официального трудоустройства, снижалось с конца прошлого года, а в марте 2020 г. выросло на 5,3% относительно предыдущего месяца – до 14,5 млн, рассказали эксперты. В апреле, когда в стране был объявлен режим нерабочих дней в связи с коронавирусом, показатель резко сократился – на 10,8% до 12,9 млн, а в мае со снятием ограничительных мер вновь вырос – на 5,8%. В июне же аналитики снова заметили снижение числа неофициально трудоустроенных на 0,8%.
При этом обычно весной и летом неформальная занятость увеличивается в связи с ростом числа тех, кто идет на сезонные сельскохозяйственные работы, однако в этом году из-за пандемии коронавируса возможность такого трудоустройства снизилась, отметили эксперты.
«В нынешних условиях с учетом роста явной и скрытой безработицы уменьшение неформальной занятости скорее демонстрирует, что работы в России – как в белой экономике, так и в условной «тени» – стало меньше», – пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. Она также добавила, что в России неформальная занятость в основном связана с невысокими заработками и низкопроизводительным дешевым трудом или подработками, а не с профессиональной самозанятостью, как в странах Запада.
Наибольшая доля россиян, которые работают неофициально, сосредоточена на юге страны: среди регионов лидируют Ингушетия (55,1%), Чечня (55%), Дагестан (45,5%), республика Алтай (41%) и Кабардино-Балкария, приводят аналитики данные за II квартал 2020 г. Наименьшая неформальная занятость зафиксирована в Москве (3,8%), Чукотском автономном округе (3,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (4,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (7,3%) и Санкт-Петербурге (8,4%).