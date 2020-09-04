Число россиян с неформальной занятостью сократилось во время пандемии

Количество россиян, работающих без официального трудоустройства, снижалось с конца прошлого года, а в марте 2020 г. выросло на 5,3% относительно предыдущего месяца – до 14,5 млн, рассказали эксперты. В апреле, когда в стране был объявлен режим нерабочих дней в связи с коронавирусом, показатель резко сократился – на 10,8% до 12,9 млн, а в мае со снятием ограничительных мер вновь вырос – на 5,8%. В июне же аналитики снова заметили снижение числа неофициально трудоустроенных на 0,8%.