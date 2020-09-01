Белорусы могут стать самозанятыми в России

Белорусы могут стать самозанятыми в РоссииФНС разъяснила порядок применения режима самозанятости для граждан ЕАЭС
Граждане Белоруссии могут использовать режим самозанятости и платить налоги в России наравне с россиянами. Об этом сообщила в своем письме Федеральная налоговая служба России (ФНС). Белорусам, как и гражданам других стран – членов ЕАЭС (Армении, Казахстана и Киргизии), предоставляется право применять российский льготный налоговый режим и получать налоговый вычет.
Налог на профессиональный доход (НПД) появился в 2019 г., когда право регистрироваться в качестве самозанятых получили жители четырех регионов – Москвы, Московской и Калужской областей и Республики Татарстан. В 2020 г. к эксперименту присоединились еще 75 регионов. Сейчас ежедневно в качестве самозанятых регистрируется в среднем 3500 человек, а число плательщиков НПД достигло 1 млн человек, сообщает налоговая служба.
«Популярность НПД связана с простотой регистрации в качестве самозанятого, – считает адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Анна Балакина. – Индивидуальный предприниматель (ИП) даже на упрощенной системе налогообложения должен подавать декларацию, вести книгу покупок и продаж, платить страховые отчисления и отчисления в пенсионный фонд. Самозанятый этим не обременен, что упрощает процесс взаимодействия с налоговой инспекцией. Кроме того, даже если ИП не ведет деятельность, он должен производить страховые и пенсионные отчисления, а самозанятый – нет».
Ставка НПД составляет 4% для физических лиц, что существенно ниже налога на доходы физических лиц (13%), которые обычно должны платить граждане при получении доходов. При этом примерно треть отчислений самозанятого (из ставки 4%) идут в ФФОМС, а еще две трети – в бюджет субъекта РФ, в котором он работает как самозанятый, поясняет Балакина.
Благодаря низкой ставке и простоте регистрации режим стал популярным с момента своего появления. «На практике, особенно в связи с развитием удаленной работы (особенно в сфере услуг), компании все чаще предпочитают заключать договоры со специалистами, имеющими статус самозанятых или ИП, – поясняет Балакина. – Это позволяет компаниям экономить на налоговых отчислениях (освобождает от уплаты 13% НДФЛ) и отчислениях в фонд социального страхования и в ПФР за работников. Особенно договоры с самозанятыми популярны в среде малого и микробизнеса, небольших стартапов». По ее словам, компаниям удобнее сотрудничать с контрагентами-предпринимателями – с ними проще и быстрее расторгать сотрудничество, чем со специалистами, с которыми заключены трудовые договоры.
Громких случаев применения НПД крупными и средними компаниями пока не было. Хотя именно они могли бы существенно сэкономить на фонде оплаты труда. Возможно, их сдерживает активная позиция контролирующих органов, которые выявляют случаи подмены трудовых отношений сотрудничеством компаний с самозанятым. «Если человек работает в компании по трудовому договору, то с ним как с самозанятым нельзя заключать контракт в течение двух лет после увольнения – это будет считаться незаконной налоговой оптимизацией», – поясняет Балакина.
В июле «Опора России» написала письмо в Минтруд с просьбой пересмотреть инструкции по выявлению таких схем по трудоустройству. В обращении указывалось, что сотрудники контролирующих органов квалифицируют отношения компании с самозанятым как трудовые при регулярных платежах единственного заказчика. Но это не всегда свидетельствует об оптимизации налогообложения, указывают эксперты. Такое может происходить, например, когда компания привлекает фрилансера, специалиста на какой-то отдельный проект либо специалиста, к услугам которого компания планирует прибегать от случая к случаю (дизайнер, специалист по рекламе в интернете, PR-специалист, удаленный бухгалтер, а иногда и юрист). Однако массовым такое трудоустройство все же не становится, считают эксперты.
С другой стороны, есть целый ряд сфер, для работы в которых постоянно привлекается огромное число людей, которые часто рассматривают такую занятость как временную, а потому соглашаются стать самозанятыми при трудоустройстве. К таким сферам можно отнести, например, службы доставки. «Кстати, и раньше некоторые небольшие компании оформляли и продолжают оформлять часть своих сотрудников в качестве ИП: это делается в тех случаях, когда человек действительно берет на себя определенные предпринимательские риски, сотрудничая с компанией, – рассказала Балакина. – Крупный и средний бизнес все же с основной массой специалистов заключает трудовые соглашения, это связано со спецификой работы таких компаний, с информационной безопасностью, с организационной культурой и, естественно, с желанием снизить излишние налоговые риски».