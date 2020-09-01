Белорусы могут стать самозанятыми в России

С другой стороны, есть целый ряд сфер, для работы в которых постоянно привлекается огромное число людей, которые часто рассматривают такую занятость как временную, а потому соглашаются стать самозанятыми при трудоустройстве. К таким сферам можно отнести, например, службы доставки. «Кстати, и раньше некоторые небольшие компании оформляли и продолжают оформлять часть своих сотрудников в качестве ИП: это делается в тех случаях, когда человек действительно берет на себя определенные предпринимательские риски, сотрудничая с компанией, – рассказала Балакина. – Крупный и средний бизнес все же с основной массой специалистов заключает трудовые соглашения, это связано со спецификой работы таких компаний, с информационной безопасностью, с организационной культурой и, естественно, с желанием снизить излишние налоговые риски».