ФНС сообщила о выведенных из серой зоны 130 млрд рублей доходов самозанятых
В начале 2019 г. люди, не имеющие работодателя и наемных работников, но зарабатывающие до 200 000 руб. в месяц, или 2,4 млн руб. в год, получили возможность регистрироваться как самозанятые. Вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) в 13% им предоставляется льготный налоговый режим: 4% ‒ для тех, кто оказывает услуги физлицам, и 6% ‒ для обслуживающих юрлиц. Также они могут претендовать на налоговый вычет в размере 10 000 руб.
Сначала эксперимент стартовал в тестовом режиме в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 июля 2020 г. он был распространен на всю страну. Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Количество таких работников в России достигло 1 млн человек против 330 000 в конце 2019 г. По данным ФНС, ежедневно статус самозанятого регистрируют 3500 человек. Планируется, что к концу 2024 г. в России будет 2,4 млн самозанятых. Такая цель обозначена в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В основном самозанятыми в России являются водители такси, доставщики товаров, репетиторы, ремонтники, арендодатели квартир, а также те, кто занимаются маркетингом и предлагают ИТ-услуги, следует из информации ФНС. Средний возраст самозанятых составляет 30‒40 лет.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказали, что новый режим сочли привлекательным индивидуальные предприниматели (ИП), которые увидели в нем возможность сэкономить на налогах. Кроме того, росту числа самозанятых способствовали также агрегаторы по поиску работы, такие как «Яндекс.Услуги», Profi.ru и YouDo, требующие при регистрации на своих сайтах и в приложениях предоставить регистрационный номер самозанятого.