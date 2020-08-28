ФНС сообщила о выведенных из серой зоны 130 млрд рублей доходов самозанятых

Сначала эксперимент стартовал в тестовом режиме в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 июля 2020 г. он был распространен на всю страну. Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Количество таких работников в России достигло 1 млн человек против 330 000 в конце 2019 г. По данным ФНС, ежедневно статус самозанятого регистрируют 3500 человек. Планируется, что к концу 2024 г. в России будет 2,4 млн самозанятых. Такая цель обозначена в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».