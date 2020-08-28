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ФНС сообщила о выведенных из серой зоны 130 млрд рублей доходов самозанятых

Ведомости

Объем налоговых отчислений самозанятых россиян с начала 2019 г. составил 3,5 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). В целом, по данным ведомства, за этот период самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов.

В начале 2019 г. люди, не имеющие работодателя и наемных работников, но зарабатывающие до 200 000 руб. в месяц, или 2,4 млн руб. в год, получили возможность регистрироваться как самозанятые. Вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) в 13% им предоставляется льготный налоговый режим: 4% ‒ для тех, кто оказывает услуги физлицам, и 6% ‒ для обслуживающих юрлиц. Также они могут претендовать на налоговый вычет в размере 10 000 руб.

Сначала эксперимент стартовал в тестовом режиме в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 июля 2020 г. он был распространен на всю страну. Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Количество таких работников в России достигло 1 млн человек против 330 000 в конце 2019 г. По данным ФНС, ежедневно статус самозанятого регистрируют 3500 человек. Планируется, что к концу 2024 г. в России будет 2,4 млн самозанятых. Такая цель обозначена в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В основном самозанятыми в России являются водители такси, доставщики товаров, репетиторы, ремонтники, арендодатели квартир, а также те, кто занимаются маркетингом и предлагают ИТ-услуги, следует из информации ФНС. Средний возраст самозанятых составляет 30‒40 лет.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказали, что новый режим сочли привлекательным индивидуальные предприниматели (ИП), которые увидели в нем возможность сэкономить на налогах. Кроме того, росту числа самозанятых способствовали также агрегаторы по поиску работы, такие как «Яндекс.Услуги», Profi.ru и YouDo, требующие при регистрации на своих сайтах и в приложениях предоставить регистрационный номер самозанятого.

Ранее по теме: Количество самозанятых увеличилось на порядок

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных