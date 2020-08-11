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Количество самозанятых увеличилось на порядок

Эксперты объясняют это стремлением россиян сэкономить на налогах
Александра Кошкина
Активнее всего переходят на самозанятость ИП из сферы услуг, отмечается в исследовании «Яндекс.Кассы /Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Количество самозанятых, которые официально работают на себя, по итогам первого полугодия выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представил сервис «Яндекс.Касса» в своем исследовании. Аналогичную тенденцию «Ведомостям» подтвердили в сервисе YouDo: здесь число официально регистрирующихся в качестве самозанятых россиян возросло в 8 раз. Государственные власти тоже заметили этот рост. Так, в Москве, по данным мэрии, за полгода число самозанятых увеличилось на 70%. Всего по России их количество перевалило за 850 000 человек, сообщало Минэкономразвития.

Одновременно количество вакансий в России сократилось в 4 раза, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Еще в марте, до начала самоизоляции, на одного безработного приходилось две вакансии. Но уже в июне ситуация была обратной: двое безработных на одну вакансию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных