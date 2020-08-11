Количество самозанятых увеличилось на порядок

Количество самозанятых, которые официально работают на себя, по итогам первого полугодия выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представил сервис «Яндекс.Касса» в своем исследовании. Аналогичную тенденцию «Ведомостям» подтвердили в сервисе YouDo: здесь число официально регистрирующихся в качестве самозанятых россиян возросло в 8 раз. Государственные власти тоже заметили этот рост. Так, в Москве, по данным мэрии, за полгода число самозанятых увеличилось на 70%. Всего по России их количество перевалило за 850 000 человек, сообщало Минэкономразвития.