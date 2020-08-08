Правительство предложило разрешить регистрацию товарных знаков частными лицами

Разработчики дорожной карты также предложили внести поправки в Гражданский кодекс в части проведения экспертиз заявок на патенты и полезные модели. К III кварталу 2021 г. Совет Федерации должен одобрить изменения, которые позволят российским научным и образовательным организациям участвовать в экспертизе. Организации при этом должны будут получить аккредитацию Роспатента. Изменение позволит повысить качество экспертизы, так как к ней будут привлекаться специалисты в конкретных областях науки и техники, указано в дорожной карте.