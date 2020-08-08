Правительство предложило разрешить регистрацию товарных знаков частными лицами

Правительство предложило разрешить регистрацию товарных знаков частными лицамиЭтот пункт прописан в дорожной карте улучшения сферы интеллектуальной собственности
Премьер Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минобрнауки и Роспатенту изменить Гражданский кодекс — в частности, разрешить регистрировать товарные знаки на самозанятых и граждан и позволить им распоряжаться этими знаками. Этот пункт прописан в дорожной карте трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, опубликованной на сайте правительства. Соответствующий законопроект должен быть представлен правительству в мае 2021 г., на рассмотрение Госдуме его предлагается внести в III квартале следующего года.
Разработчики дорожной карты также предложили внести поправки в Гражданский кодекс в части проведения экспертиз заявок на патенты и полезные модели. К III кварталу 2021 г. Совет Федерации должен одобрить изменения, которые позволят российским научным и образовательным организациям участвовать в экспертизе. Организации при этом должны будут получить аккредитацию Роспатента. Изменение позволит повысить качество экспертизы, так как к ней будут привлекаться специалисты в конкретных областях науки и техники, указано в дорожной карте.
Документ также устанавливает сроки ратификации международных соглашений о защите интеллектуальной собственности. В их числе — договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции 1994 г. Договоры позволят охранять товарные знаки и промышленные образцы на территории сразу нескольких стран.