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Правительство предложило разрешить регистрацию товарных знаков частными лицами

Этот пункт прописан в дорожной карте улучшения сферы интеллектуальной собственности
Юрий Литвиненко
Андрей Гордеев / Ведомости

Премьер Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минобрнауки и Роспатенту изменить Гражданский кодекс — в частности, разрешить регистрировать товарные знаки на самозанятых и граждан и позволить им распоряжаться этими знаками. Этот пункт прописан в дорожной карте трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, опубликованной на сайте правительства. Соответствующий законопроект должен быть представлен правительству в мае 2021 г., на рассмотрение Госдуме его предлагается внести в III квартале следующего года.

Разработчики дорожной карты также предложили внести поправки в Гражданский кодекс в части проведения экспертиз заявок на патенты и полезные модели. К III кварталу 2021 г. Совет Федерации должен одобрить изменения, которые позволят российским научным и образовательным организациям участвовать в экспертизе. Организации при этом должны будут получить аккредитацию Роспатента. Изменение позволит повысить качество экспертизы, так как к ней будут привлекаться специалисты в конкретных областях науки и техники, указано в дорожной карте.

Документ также устанавливает сроки ратификации международных соглашений о защите интеллектуальной собственности. В их числе — договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции 1994 г. Договоры позволят охранять товарные знаки и промышленные образцы на территории сразу нескольких стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных