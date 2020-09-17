Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Силуанов оценил влияние повышения НДПИ на финансовое положение компаний

Ведомости

Существенного ухудшения финансового положения компаний из металлургической и химической отраслей из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не произойдет, заявил по итогам совещания с представителями бизнеса министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Снижение рентабельности по чистой прибыли в основном составит не более 2%. С учетом того, что у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50%, существенного ухудшения их финансового положения не произойдет», ‒ сказал Силуанов.

Минфин предлагает с начала 2021 г. в 3,5 раза увеличить налоговую ставку для калийных солей и полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной стоимостью: никель, титан, платиноиды. Подобная мера должна обеспечить поступления в бюджет в размере 56 млрд руб., сообщили в пресс-службе Минфина.

Сейчас эффективная ставка НДПИ в России по нефти составляет от 40 до 50%, по газу ‒ 15%, драгкамням ‒ 8%, драгметаллам ‒ около 6%, твердым полезным ископаемым ‒ 0,5‒0,6%, уточнили в Минфине. При этом Силуанов подчеркнул, что уровень налоговых изъятий в стране является одним из самых низких в мире, так как в других странах ставки варьируются от 2 до 6%. «Когда определяли коэффициент 3,5, то хотели сохранить уровни налоговых изъятий по драгкамням и драгметаллам 8% и 6% соответственно, а всех остальных подтянуть до уровня 4% эффективной ставки НДПИ к выручке», ‒ пояснил глава ведомства.

В Минфине сообщили, что правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Сейчас документ готовится к внесению в Госдуму. Уточняется, что повышение ставки налога учтено в макропрогнозе и проекте бюджета на ближайшие три года, так что изменения не приведут к макроэкономическим изменениям.

Ранее источник «Ведомостей» сообщил о том, что в правительстве также рассматривается вариант введения прогрессивной шкалы НДПИ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных