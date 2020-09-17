Силуанов оценил влияние повышения НДПИ на финансовое положение компаний

Сейчас эффективная ставка НДПИ в России по нефти составляет от 40 до 50%, по газу ‒ 15%, драгкамням ‒ 8%, драгметаллам ‒ около 6%, твердым полезным ископаемым ‒ 0,5‒0,6%, уточнили в Минфине. При этом Силуанов подчеркнул, что уровень налоговых изъятий в стране является одним из самых низких в мире, так как в других странах ставки варьируются от 2 до 6%. «Когда определяли коэффициент 3,5, то хотели сохранить уровни налоговых изъятий по драгкамням и драгметаллам 8% и 6% соответственно, а всех остальных подтянуть до уровня 4% эффективной ставки НДПИ к выручке», ‒ пояснил глава ведомства.