Силуанов оценил влияние повышения НДПИ на финансовое положение компаний
Существенного ухудшения финансового положения компаний из металлургической и химической отраслей из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не произойдет, заявил по итогам совещания с представителями бизнеса министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
«Снижение рентабельности по чистой прибыли в основном составит не более 2%. С учетом того, что у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50%, существенного ухудшения их финансового положения не произойдет», ‒ сказал Силуанов.
Минфин предлагает с начала 2021 г. в 3,5 раза увеличить налоговую ставку для калийных солей и полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной стоимостью: никель, титан, платиноиды. Подобная мера должна обеспечить поступления в бюджет в размере 56 млрд руб., сообщили в пресс-службе Минфина.
Сейчас эффективная ставка НДПИ в России по нефти составляет от 40 до 50%, по газу ‒ 15%, драгкамням ‒ 8%, драгметаллам ‒ около 6%, твердым полезным ископаемым ‒ 0,5‒0,6%, уточнили в Минфине. При этом Силуанов подчеркнул, что уровень налоговых изъятий в стране является одним из самых низких в мире, так как в других странах ставки варьируются от 2 до 6%. «Когда определяли коэффициент 3,5, то хотели сохранить уровни налоговых изъятий по драгкамням и драгметаллам 8% и 6% соответственно, а всех остальных подтянуть до уровня 4% эффективной ставки НДПИ к выручке», ‒ пояснил глава ведомства.
В Минфине сообщили, что правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Сейчас документ готовится к внесению в Госдуму. Уточняется, что повышение ставки налога учтено в макропрогнозе и проекте бюджета на ближайшие три года, так что изменения не приведут к макроэкономическим изменениям.
Ранее источник «Ведомостей» сообщил о том, что в правительстве также рассматривается вариант введения прогрессивной шкалы НДПИ.