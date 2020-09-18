Новак оценил вероятность повторения ситуации с отрицательными ценами на нефть

«Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль», ‒ сказал Новак. По его мнению, ситуация с затовариванием хранилищ нефти, ставшая причиной отрицательной цены на фьючерсы нефти, больше не повторится.