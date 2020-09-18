Новак оценил вероятность повторения ситуации с отрицательными ценами на нефть
Цены на нефть больше не будут отрицательными, сейчас повторение такой ситуации исключено, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».
«Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль», ‒ сказал Новак. По его мнению, ситуация с затовариванием хранилищ нефти, ставшая причиной отрицательной цены на фьючерсы нефти, больше не повторится.
Новак объяснил, что ключевую роль в стабилизации рынка сыграло выполнение странами ‒ производителями нефти обязательств по сокращению ее добычи на 3‒3,5 млн баррелей в сутки.
20 апреля майские фьючерсы марки техасской нефти WTI за день до исполнения впервые в истории продавались по отрицательной цене. Держатели фьючерсов доплачивали покупателям нефти по $40 за баррель, чтобы избавиться от купленных ранее контрактов. Это произошло на фоне затоваривания хранилищ в условиях спада потребления топлива из-за пандемии коронавируса.
Накануне обвала цен 12 апреля было подписано новое соглашение ОПЕК+. Оно предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.