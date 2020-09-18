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Новак оценил вероятность повторения ситуации с отрицательными ценами на нефть

Ведомости

Цены на нефть больше не будут отрицательными, сейчас повторение такой ситуации исключено, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль», ‒ сказал Новак. По его мнению, ситуация с затовариванием хранилищ нефти, ставшая причиной отрицательной цены на фьючерсы нефти, больше не повторится.

Новак объяснил, что ключевую роль в стабилизации рынка сыграло выполнение странами ‒ производителями нефти обязательств по сокращению ее добычи на 3‒3,5 млн баррелей в сутки.

20 апреля майские фьючерсы марки техасской нефти WTI за день до исполнения впервые в истории продавались по отрицательной цене. Держатели фьючерсов доплачивали покупателям нефти по $40 за баррель, чтобы избавиться от купленных ранее контрактов. Это произошло на фоне затоваривания хранилищ в условиях спада потребления топлива из-за пандемии коронавируса.

Накануне обвала цен 12 апреля было подписано новое соглашение ОПЕК+. Оно предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных