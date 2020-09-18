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Минсельхоз предложил вывести племенных улиток из-под санкций

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Минсельхоз предложил исключить племенных сухопутных улиток из перечня сельхозпродукции, ввоз которой запрещен в Россию из-за продовольственного эмбарго, следует из проекта постановления правительства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Позицию, классифицируемую кодами ТН ВЭД ЕАЭС из 0302, 0303, 0304, 0305, из 0306 <**>, из 0307 <**>, 0308 приложения к постановлению правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 ... изложить в следующей редакции: … Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (за исключением молоди (спата) устриц, молоди (спата) мидий, молоди белоногой креветки (Litopenaeus vannamei), живых племенных сухопутных брюхоногих моллюсков)», — говорится в документе. Приложение к постановлению в нынешней редакции не содержит исключения, связанного с ввозом этого вида моллюсков.

Документ разработан в связи с необходимостью импорта племенной продукции улиток из стран Европейского Союза, отметили авторы. Они напомнили, что в Россию нельзя ввезти племенных сухопутных улиток из стран, в отношении которых введено продовольственное эмбарго. Нормативное регулирование повлияет на индивидуальных предпринимателей и фермерские хозяйства, занимающиеся улитководством. По оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток находится в Чехии, отмечается в сводном отчете к проекту.

6 августа 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается – в июне Путин в очередной раз продлил его до 31 декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных