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Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Ведомости

Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.

В документе говорится, что в связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения. В ведомстве отметили, что, по подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, меры властей по поддержке населения в период пандемии «позволили компенсировать около 50% потенциального прироста бедности во II квартале 2020 г.».

Счетная палата отмечает, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13–13,5%.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что средства Фонда национального благосостояния можно направить на поддержку малоимущих, чтобы остановить рост бедности в стране.

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза – до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.

В апреле – июне в России ввели ежемесячные выплаты на детей до трех лет в размере 5000 руб. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет.

С 1 июня в России также начались ежемесячные выплаты на детей 3–7 лет. Право на выплаты получили семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе – около 5500 руб.

Ранее по теме: Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных