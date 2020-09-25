Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.