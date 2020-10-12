Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Минфин не рассматривает введение в России налога на бездетность

Ведомости

Минфин не рассматривает возможность введения в России налога на бездетность, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — сообщили в пресс-службе. 

Ранее председатель правления общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила обязать всех женщин и мужчин, способных родить ребенка, но не желающих делать это, ежемесячно платить налог в размере около 500 руб. 

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, полученные средства можно будет направить на поддержку тех, кто родил ребенка. Сейчас «Совет матерей» «набрасывает идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд», отметила она.

Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 по 1992 год. Ставка налога составляла 6% от зарплаты, были предусмотрены различные льготы, а также исключения. В частности, от уплаты налога освобождались лица, которые не могли завести детей по состоянию здоровья. 

Глава синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Смирнов заявил в 2013 году о целесообразности введения налога для бездетных и даже немногодетных семей в России.

«Я предлагал налог на бездетность или малодетность. Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом», — заявил тогда отец Димитрий в эфире радиостанции «Голос России».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных