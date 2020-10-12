Минфин не рассматривает введение в России налога на бездетность
Минфин не рассматривает возможность введения в России налога на бездетность, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — сообщили в пресс-службе.
Ранее председатель правления общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила обязать всех женщин и мужчин, способных родить ребенка, но не желающих делать это, ежемесячно платить налог в размере около 500 руб.
«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, полученные средства можно будет направить на поддержку тех, кто родил ребенка. Сейчас «Совет матерей» «набрасывает идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд», отметила она.
Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 по 1992 год. Ставка налога составляла 6% от зарплаты, были предусмотрены различные льготы, а также исключения. В частности, от уплаты налога освобождались лица, которые не могли завести детей по состоянию здоровья.
Глава синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Смирнов заявил в 2013 году о целесообразности введения налога для бездетных и даже немногодетных семей в России.
«Я предлагал налог на бездетность или малодетность. Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом», — заявил тогда отец Димитрий в эфире радиостанции «Голос России».