Минфин не рассматривает введение в России налога на бездетность

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, полученные средства можно будет направить на поддержку тех, кто родил ребенка. Сейчас «Совет матерей» «набрасывает идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд», отметила она.