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Счетная палата заявила о рисках снижения доходов россиян

Ведомости

Счетная палата выявила наличие рисков более существенного снижения доходов россиян в 2020 г. по сравнению с прогнозом Минэкономразвития, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение ведомства на проект закона о бюджете на 2021-2023 гг.

«По мнению Счетной палаты, существуют риски более существенного снижения доходов населения по итогам 2020 г., а также их более медленного восстановления в 2021-2023 гг., что, в свою очередь, негативно отразится на динамике показателей потребительского спроса», — говорится в заключении.

При этом расширение потребительского спроса и восстановление потребления домашних хозяйств являются одним из факторов роста российской экономики согласно среднесрочному прогнозу Минэкономразвития, отметили в Счетной палате. Там также добавили, что в первые шесть месяцев этого года наблюдалось снижение доходов от предпринимательской деятельности и прочих видов доходов.

В середине сентября Росстат сообщил о существенном увеличении уровня бедности на фоне пандемии коронавируса. Число граждан, чей доход во II квартале текущего года оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), увеличилось на 1,3 млн человек, — до 19,9 млн (по сравнению с I кварталом). Для недопущения дальнейшего падения доходов населения правительство утвердило комплекс мер адресной материальной помощи. Меры были включены в общенациональный план восстановления экономики России, который обойдется в 6,4 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных