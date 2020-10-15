Счетная палата заявила о рисках снижения доходов россиян

В середине сентября Росстат сообщил о существенном увеличении уровня бедности на фоне пандемии коронавируса. Число граждан, чей доход во II квартале текущего года оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), увеличилось на 1,3 млн человек, — до 19,9 млн (по сравнению с I кварталом). Для недопущения дальнейшего падения доходов населения правительство утвердило комплекс мер адресной материальной помощи. Меры были включены в общенациональный план восстановления экономики России, который обойдется в 6,4 трлн руб.