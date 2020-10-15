Счетная палата заявила о рисках снижения доходов россиян
Счетная палата выявила наличие рисков более существенного снижения доходов россиян в 2020 г. по сравнению с прогнозом Минэкономразвития, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение ведомства на проект закона о бюджете на 2021-2023 гг.
«По мнению Счетной палаты, существуют риски более существенного снижения доходов населения по итогам 2020 г., а также их более медленного восстановления в 2021-2023 гг., что, в свою очередь, негативно отразится на динамике показателей потребительского спроса», — говорится в заключении.
При этом расширение потребительского спроса и восстановление потребления домашних хозяйств являются одним из факторов роста российской экономики согласно среднесрочному прогнозу Минэкономразвития, отметили в Счетной палате. Там также добавили, что в первые шесть месяцев этого года наблюдалось снижение доходов от предпринимательской деятельности и прочих видов доходов.
В середине сентября Росстат сообщил о существенном увеличении уровня бедности на фоне пандемии коронавируса. Число граждан, чей доход во II квартале текущего года оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), увеличилось на 1,3 млн человек, — до 19,9 млн (по сравнению с I кварталом). Для недопущения дальнейшего падения доходов населения правительство утвердило комплекс мер адресной материальной помощи. Меры были включены в общенациональный план восстановления экономики России, который обойдется в 6,4 трлн руб.