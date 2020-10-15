Путин заявил об обострении ситуации с безработицей в России

«Рашид Бориспиевич, у вас растет и промышленное производство, и сельхозпроизводство - правда, чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране, но тем не менее рост такой стабильный. И в то же время достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал Путин.