Путин заявил об обострении ситуации с безработицей в России
В России обостряется проблема безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым.
«Рашид Бориспиевич, у вас растет и промышленное производство, и сельхозпроизводство - правда, чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране, но тем не менее рост такой стабильный. И в то же время достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал Путин.
В свою очередь, Темрезов отметил, что решение проблемы безработицы в Карачаево-Черкессии возможно при помощи развития реального сектора экономики. Так, в регионе есть потенциал для создания высокотехнологичных рабочих мест, развивая промышленное производство, также поможет развитие сельского хозяйства и туризма.
«У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма - это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса», — рассказал глава КЧР. По его словам, в регионе в этих сферах сейчас реализуется несколько крупных проектов, при помощи которых к 2023 гоу планируется создать более 3 тыс. новых рабочих мест.
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России, по данным Росстата, численность безработных выросла до 4,8 млн человек, уровень безработицы достиг 6,4%. По данным на сентябрь 2020 года, 3,7 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных.
10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал. По словам главы российского государства, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году.