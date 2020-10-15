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Путин заявил об обострении ситуации с безработицей в России

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В России обостряется проблема безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым.

«Рашид Бориспиевич, у вас растет и промышленное производство, и сельхозпроизводство - правда, чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране, но тем не менее рост такой стабильный. И в то же время достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал Путин.

В свою очередь, Темрезов отметил, что решение проблемы безработицы в Карачаево-Черкессии возможно при помощи развития реального сектора экономики. Так, в регионе есть потенциал для создания высокотехнологичных рабочих мест, развивая промышленное производство, также поможет развитие сельского хозяйства и туризма.

«У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма - это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса», — рассказал глава КЧР. По его словам, в регионе в этих сферах сейчас реализуется несколько крупных проектов, при помощи которых к 2023 гоу планируется создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России, по данным Росстата, численность безработных выросла до 4,8 млн человек, уровень безработицы достиг 6,4%. По данным на сентябрь 2020 года, 3,7 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных.

10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал. По словам главы российского государства, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году.

Ранее по теме: В Минтруде оценили рост безработицы во время пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных