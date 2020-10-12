В Минтруде оценили рост безработицы во время пандемии
Численность зарегистрированных безработных в России выросла на 1,3 млн в сравнении с данными на март — до 4,8 млн человек, из-за этого уровень безработицы в период пандемии достиг 6,4%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
«У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона», — сообщил Котяков. Он отметил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7%.
Позднее в пресс-службе Минтруда пояснили, что, по данным Росстата, в августе численность безработных составила 4,8 млн человек. При этом в органах службы занятости были зарегистрированы в качестве безработных в августе 3,6 млн человек, в сентябре — 3,7 млн. Показатель сентября стал максимальным за весь период пандемии.
10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал. По словам главы российского государства, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году.
В конце августа Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн.