В Минтруде оценили рост безработицы во время пандемии

10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал. По словам главы российского государства, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году.