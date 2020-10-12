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В Минтруде оценили рост безработицы во время пандемии

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Численность зарегистрированных безработных в России выросла на 1,3 млн в сравнении с данными на март — до 4,8 млн человек, из-за этого уровень безработицы в период пандемии достиг 6,4%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

«У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона», — сообщил Котяков. Он отметил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7%.

Позднее в пресс-службе Минтруда пояснили, что, по данным Росстата, в августе численность безработных составила 4,8 млн человек. При этом в органах службы занятости были зарегистрированы в качестве безработных в августе 3,6 млн человек, в сентябре — 3,7 млн. Показатель сентября стал максимальным за весь период пандемии.

10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал. По словам главы российского государства, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году.

В конце августа Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных