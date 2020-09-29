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Путин обозначил сроки решения проблем с безработицей в России

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Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году, такую уверенность выразил глава российского государства Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. И я уверен, что мы с этим справимся в следующем году и уже в этом году начнем работать и работаем уже. И уверен, что это принесет свои результаты», — сказал Путин. Он отметил, что нужно напряженно работать по каждому сегменту программы по обеспечению занятости.

10 сентября Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент России заявил, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал.

В конце августа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 000 до 3,6 млн. Уровень безработицы по методике Международной организации труда в России составляет 6,3%, т. е. примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы.

Ранее по теме: Путин оценил ситуацию с безработицей в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных