Путин обозначил сроки решения проблем с безработицей в России

«Количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. И я уверен, что мы с этим справимся в следующем году и уже в этом году начнем работать и работаем уже. И уверен, что это принесет свои результаты», — сказал Путин. Он отметил, что нужно напряженно работать по каждому сегменту программы по обеспечению занятости.