Путин обозначил сроки решения проблем с безработицей в России
Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году, такую уверенность выразил глава российского государства Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. И я уверен, что мы с этим справимся в следующем году и уже в этом году начнем работать и работаем уже. И уверен, что это принесет свои результаты», — сказал Путин. Он отметил, что нужно напряженно работать по каждому сегменту программы по обеспечению занятости.
10 сентября Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент России заявил, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал.
В конце августа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 000 до 3,6 млн. Уровень безработицы по методике Международной организации труда в России составляет 6,3%, т. е. примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы.