Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Уровень безработицы в России вырос на 1,7%. По сравнению с периодом до пандемии коронавируса это гораздо лучше, чем во многих других странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«У нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас ‒ 6,4%, это последние данные, т. е. рост на 1,7%. В целом это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный», ‒ сказал Путин.
Он отметил, что в этой связи необходимо уделить максимальное внимание этой проблеме, помогать предприятиям и людям, в частности в трудоустройстве, освоении новых профессий. «Я вас прошу внимательным образом лично заниматься этим вопросом всех руководителей субъектов федерации, а не только тех, с которыми мы сейчас проводим встречу после избрания», ‒ подчеркнул президент.
31 августа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 000 до 3,6 млн. Уровень безработицы по методике Международной организации труда в России составляет 6,3%, т. е. примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы. Рост по отношению к начальному периоду составил 35%, рассказал министр.