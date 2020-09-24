Путин оценил ситуацию с безработицей в России

«У нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас ‒ 6,4%, это последние данные, т. е. рост на 1,7%. В целом это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный», ‒ сказал Путин.