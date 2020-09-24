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Путин оценил ситуацию с безработицей в России

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Уровень безработицы в России вырос на 1,7%. По сравнению с периодом до пандемии коронавируса это гораздо лучше, чем во многих других странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас ‒ 6,4%, это последние данные, т. е. рост на 1,7%. В целом это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный», ‒ сказал Путин.

Он отметил, что в этой связи необходимо уделить максимальное внимание этой проблеме, помогать предприятиям и людям, в частности в трудоустройстве, освоении новых профессий. «Я вас прошу внимательным образом лично заниматься этим вопросом всех руководителей субъектов федерации, а не только тех, с которыми мы сейчас проводим встречу после избрания», ‒ подчеркнул президент.

31 августа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 000 до 3,6 млн. Уровень безработицы по методике Международной организации труда в России составляет 6,3%, т. е. примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы. Рост по отношению к начальному периоду составил 35%, рассказал министр.

Ранее по теме: Минтруд назвал число зарегистрированных безработных в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных